Установить секретный код для определения личности можно будет в подмосковных МФЦ

Фото: Мингосуправления, ИТ и связи МО
Это будет полезно тем, кто хочет узнавать о мерах соцподдержки дистанционно
Жителям Подмосковья можно будет установить секретный код для идентификации личности в центрах госуслуг «Мои Документы». Об этом сообщила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник. С применением кодового слова по телефону контакт-центра ведомства стала доступна информация о персональных выплатах от Социального фонда России.
Заявление рассмотрят за один рабочий день. Результат появится в личном кабинете гражданина на сайте Социального фонда России. В дальнейшем по телефону можно узнавать о наличии социальных выплат, размере пенсии, проверять данные лицевого счёта или остаток материнского капитала. При звонке в единый контакт-центр СФР по номеру 8 (800) 10-000-01 надо будет назвать кодовое слово.
Ранее «Радио 1» сообщало, что летнее кафе в Подмосковье можно открыть в онлайн-режиме.
«Новая услуга предназначена для жителей Подмосковья, которые хотят узнавать о положенных им мерах соцподдержки дистанционно. Для этого нужно будет посетить офис МФЦ и написать заявление на установление кодового слова. В заявке указываются мобильные номера, с которых гражданин будет звонить на горячую линию СФР», – разъяснила Куртяник.
Ранее «Радио 1» сообщало, что летнее кафе в Подмосковье можно открыть в онлайн-режиме.
Лора Луганская