Установлен виновник крупного лесного пожара в Геленджике

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С последствиями нарушения правил пожарной безопасности в лесах продолжают бороться экстренные службы. Сообщается, что один из местных жителей жег обмотку проводов в лесу, чтобы сдать цветной металл. Распространению огня на лесной массив поспособствовала ветряная погода и сильная жара. Огонь перекинулся на сухую траву и спровоцировал возгорание.
По последним данным, площадь пожара составила 118 гектаров. Правонарушителя задержали.
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