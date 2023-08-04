Установлена личность похитителя сына владельца сети клиник «Гемотест»

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Правоохранители сумели вычислить и задержать похитителя Акима Газиева, сына владельца сети клиник «Гемотест». Им оказался тот же человек, который позднее пытался вымогать деньги у бывшего заместителя министра обороны РФ Александра Колмакова.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 10 мая 24-летний гражданин Таджикистана Эмомхусайн Лугмонов вместе с подельниками похитили 21-летнего студента РУДН Акима Газиева и в течение 18-ти часов насильно удерживали его в неизвестном месте, требуя у его отца выкуп в размере одного миллиона долларов. Тогда силовики сумели установить местонахождение молодого человека и освободить его.
Задержали Лугмонова позже и совсем по другому делу. Он пытался вымогать деньги у бывшего заместителя министра обороны России Александра Колмакова. Он по телефону убедил его жену покинуть дом, настаивая, что ей там угрожает опасность, а затем стал звонить экс-министру и требовать у него выкуп за возвращение супруги.
На Лугмонова и его подельников возбуждено несколько уголовных дел за вымогательство и похищение человека. Остальных фигурантов разыскивают полицейские.
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Задержали Лугмонова позже и совсем по другому делу. Он пытался вымогать деньги у бывшего заместителя министра обороны России Александра Колмакова. Он по телефону убедил его жену покинуть дом, настаивая, что ей там угрожает опасность, а затем стал звонить экс-министру и требовать у него выкуп за возвращение супруги.
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Александр Бойцов