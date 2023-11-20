Устройте себе отдых: гороскоп для всех знаков зодиака с 20 по 26 ноября

На предстоящей неделе нужно избегать перевозбуждения нервной системы и в некоторых случаях отказаться от перемен. Об этом «Радио 1» рассказал астролог Анна Лебеденко. Подробнее о рекомендациях для всех знаках зодиака с 20 по 26 ноября читайте нашем материале.