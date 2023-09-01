Утром 1 сентября подмосковные дороги загружены на 3 балла

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Ленинградском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга".
Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.
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Подмосковный Минтранс призвал водителей быть внимательнее на дорогах перед учебным годом.
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