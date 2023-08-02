В среду утром загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko
На дорогах зафиксировано больше 888 тысяч автомобилей – что на 3% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском шоссе, М-7 «Волга», М-1, «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».
Сегодня в Подмосковье без осадков. Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра.
Читайте также:В России запретят управлять электросамокатами в нетрезвом виде.
Сильные осадки могут вызвать подтопления в четырех регионах России.
Хинштейн рассказал о запрете на технику Apple для граждан России.