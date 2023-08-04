Утром 4 августа загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает, что на дорогах зафиксировано больше 880 тысяч автомобилей, что на 3% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Ведомство отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, М-4 "Дон", М-5 "Урал".





Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра.

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