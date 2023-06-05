Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы

В понедельник утром, 5 июня, загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла.

На дорогах Подмосковья зафиксировали порядка 942 тысяч автомобилей.





Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Пятницком, Носовихинском, Симферопольском и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон.

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