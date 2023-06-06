Во вторник утром загруженность дорог Подмосковья составляет 5 баллов

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Во вторник утром, 6 июня, загруженность дорог Подмосковья составляет 5 баллов. На дорогах Подмосковья зафиксировали порядка 837 тысяч автомобилей.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения в сторону Москвы на Варшавском, Пятницком, Носовихинском, Симферопольском и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».
Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон.Москвичам назвали самый тёплый день на этой неделе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.