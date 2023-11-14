«Уведет страну в Средневековье»: реакция Госдумы на слова сенатора о родах вместо учебы

Сенатор Совета Федерации призвала женщин отказаться от получения высшего образования, и направить все силы на деторождение. Редакция «Радио 1» расскажет, как ее инициативу прокомментировали в Госдуме, и почему ее высказывание вызвало общественный резонанс.
Сенатор Павлова призвала переориентировать молодежь на рождение детей
Член Совфеда от Челябинской области Маргарита Павлова прежде заявила, что в настоящее время растет поколение «несчастных женщин», которые утратили понимание того, что значит домашний очаг. В погоне за «поиском себя» упускается детородная функция, уверена сенатор. Таким мнением она поделилась в беседе с телеканалом «Царьград».
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В Госдуме прокомментировали высказывание сенатора Маргариты Павловой
Заявления члена Совета Федерации от Челябинской области Маргариты Павловой прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он заявил, что женщины должны выбирать сами, получать им образование или создавать семью, приводит его слова издание «Газета.Ru».
«Я думаю, что следующим заявлением может быть предложение вернуть Домострой. Конечно, у девушки должно быть право выбора: реализовать себя больше в работе или больше в семье, а лучше всего в обеих функциях», — сказал депутат.
Смолин также добавил, что ограничение возможности получить высшее образования может привести к «возвращению прогресса вспять».
Депутат Госдумы Ксения Горячева поддержала мнение коллеги Олега Смолина и заявила, что высшее образование не помешало сенатору Павловой воспитывать троих детей. Она также добавила, что государство должно стимулировать россиян заводить семью.
«Мне кажется, государство не должно вмешиваться в частную жизнь людей, тем более уводить страну в Средневековье. У нас прекрасные, умные женщины, которые могут и выбирать, и совмещать разные свои роли», — подытожила Горячева.
Что говорит о деторождении Минздрав
Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал «порочной практикой» стремление женщин к созданию карьеры. По мнению министра, деторождение в слишком зрелом возрасте приводит к проблемам со здоровьем. Также женщины, которые решают завести семью после того, как построят карьеру, сталкиваются с невозможностью забеременеть или выносить ребенка.
Национальный проект «Демография»
В России действует национальный проект «Демография», цель которого состоит в увеличении продолжительности жизни россиян, рождаемости и снижении смертности.
Согласно данным Росстата, убыль населения в первой половине 2023 года составила 272 тысячи человек. По предварительным прогнозам, численность населения с 2024-2032 годы будет сокращаться более чем на 400 тысяч человек в год. Также снижается процент рождаемости. По сравнению с прошлым годом, она снизилась на 7%.
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Патриарх Кирилл выразил надежду на запрет склонения женщин к аборту
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что склонение женщин к абортам будет запрещено в России на федеральном уровне. Он привел в пример Мордовию, где соответствующее нововведение уже было принято. По словам священнослужителя, число абортов продолжает оставаться крайне высоким, поэтому проведение подобных операций необходимо срочно сократить.
В Госдуме предложили увеличить стоимость материнского капитала
С инициативой увеличить размер материнского капитала и приблизить его к стоимости квартиры выступил депутат Андрей Алехин.
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина поддержала идею коллеги и заявила, что для ее реализации необходимо принять закон о прогрессивном налоге, который позволит увеличить бюджет страны. По ее словам, на материнский капитал необходимо заложить сумму, на которую можно приобрести жилье. О том, какие существуют субсидии на приобретение жилья, парламентарий рассказала в беседе с «Радио 1».
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