Узбекская диаспора попросила Медведева улучшить условия питания мигрантов

Фото: Фотобанк Московской области
В Москве региональная общественная организация «Узбекская национально-культурная автономия» попросила обязать работодателей на законодательном уровне обеспечивать сотрудников — трудовых мигрантов местами для питания. Соответствующее обращение узбекская диаспора 11 сентября направила заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, пишут «Ведомости».
По словам источника издания, письмо председателю партии «Единая Россия» пока не поступило. Отмечается, что Медведев с 2022 года возглавляет межведомственную комиссию Совета безопасности по вопросам миграционной политики.
В обращении говорится о видеороликах, распространяемых в соцсетях, где трудовые мигранты на стройплощадках вынуждены проводить обеденный перерыв вне рабочей территории, так как места для питания отсутствуют. Подчеркивается, что установившиеся порядки создают неудобства как для мигрантов, так и для россиян.
Одной из причин обращения «Узбекской национально-культурная автономии в городе Москва» могло стать видео с участием обедающих на улице строителей и сотрудника правоохранительных органов, который пинает ногами коробки с выпечкой и высыпает еду на землю.
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В обращении говорится о видеороликах, распространяемых в соцсетях, где трудовые мигранты на стройплощадках вынуждены проводить обеденный перерыв вне рабочей территории, так как места для питания отсутствуют. Подчеркивается, что установившиеся порядки создают неудобства как для мигрантов, так и для россиян.
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Диана Аванесян