Уже 36 тыс жителей Подмосковья пользуются приложением «Народный инспектор»

Фото: Госадмтехнадзор МО
«Многие автолюбители считают возможным припарковать машину на газон, перекрыть контейнерную площадку или вход в подъезд. Но если в автошколе не разъяснили подобные вещи, то помогут соседи и раздел портала «Добродел» – «Народный инспектор». Граждане фотографируют транспортные средства, которые размещены на газонах, детских площадках или перекрыли доступ к контейнерным площадкам», – рассказала Аипова.
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