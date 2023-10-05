Уже более 500 подмосковных семей с детьми-инвалидами получают новую выплату

Фото: Минсоцразвития МО
В Московской области уже более 500 семей с детьми-инвалидами получают новую выплату в размере 18 тыс рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.
Там напомнили, что это решение было принято в этом году по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Выплату могут получить семьи с детьми-инвалидами до 18 лет, у которых в индивидуальной программе реабилитации ребёнка указана III степень ограничения по самообслуживанию.
Одно из условий назначения выплаты – доход семьи, меньше 34,5 тыс рублей на человека. Имущество не учитывается.
Подать заявление на выплату можно онлайн по ссылке.
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Лора Луганская