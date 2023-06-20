"Узнай о свои долгах": в аэропорту Домодедово проходит ежегодная акция

Фото: Фотобанк МО
До 28 июня задолженность по налогам можно погасить на месте
Пассажиры и гости аэропорта Домодедово до 28 июня могут оперативно проверить наличие задолженности и погасить её на месте. В воздушной гавани проходит традиционная акция «Узнай о своих долгах», сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Заплатить налоги можно в банкоматах, расположенных на первом и втором этажах аэропорта. Мобильный офис акции находится в центре зала пассажирского терминала у стойки Meeting point. Такие акции проходят в аэропорту регулярно. Из-за несвоевременной оплаты задолженностей гражданину могут запретить выезд из России.
Ранее «Радио 1» рассказывало, как подмосковные судебные приставы помогли вернуть женщине крупную сумму, не пустив должника за границу.
Заплатить налоги можно в банкоматах, расположенных на первом и втором этажах аэропорта. Мобильный офис акции находится в центре зала пассажирского терминала у стойки Meeting point. Такие акции проходят в аэропорту регулярно. Из-за несвоевременной оплаты задолженностей гражданину могут запретить выезд из России.
Лора Луганская