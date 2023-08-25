В 13 округах Подмосковья завершили ремонт региональных дорог

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В 13 муниципалитетах дорожные службы завершили укладку нового асфальтобетонного покрытия в рамках ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Реализация проекта строительства дорог помогла сделать проезд по региональны дорогам комфортнее для 1 миллиона жителей.
Завершение всех работ по строительству дорог намечается на октябрь текущего года.
«Обновили более 185 км больше чем на 40 автодорогах. На всех участках дорожные службы заменили покрытие, укрепили обочины и в настоящее время продолжают работы по нанесению разметки. На сегодняшний день ремонт региональных дорог продолжается ещё в 23 городских округах», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Лидером по объёму завершённых работ стал Егорьевский округ, там специалисты обновили свыше 45 км покрытия на 9 региональных участках.Читайте также:
Дорожники Подмосковья отремонтировали более 7 тысяч дефектов покрытия дорог.
Завершается ликвидация борщевика вдоль дорог Подмосковья.
За ремонт дорог на «Доброделе» проголосовали уже 154 тыс жителей Подмосковья.