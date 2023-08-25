В 13 округах Подмосковья завершили ремонт региональных дорог

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что работы по строительству дорог завершены в 13 городских округах региона.

В 13 муниципалитетах дорожные службы завершили укладку нового асфальтобетонного покрытия в рамках ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.





«Обновили более 185 км больше чем на 40 автодорогах. На всех участках дорожные службы заменили покрытие, укрепили обочины и в настоящее время продолжают работы по нанесению разметки. На сегодняшний день ремонт региональных дорог продолжается ещё в 23 городских округах», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Реализация проекта строительства дорог помогла сделать проезд по региональны дорогам комфортнее для 1 миллиона жителей.Завершение всех работ по строительству дорог намечается на октябрь текущего года.

Лидером по объёму завершённых работ стал Егорьевский округ, там специалисты обновили свыше 45 км покрытия на 9 региональных участках.