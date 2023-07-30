В 2022 году российские подростки стали чаще совершать особо тяжкие преступления

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Число особо тяжких преступлений, которые в 2022 году совершили российские подростки, подскочило на 22,5%.
Такие данные следуют из доклада уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, пишет «Интерфакс». Число тяжких преступлений составило 2 256, что является максимумом за последние 5 лет. Для сравнения в 2021 году таких преступлений было 1 841.
Но общее количество преступлений, которые совершили несовершеннолетние, снизилось на 4,4% (30,5 тысяч против 31,9 тысяч в 2021 году). Особенно детского омбудсмена беспокоит значительное увеличение числа изнасилований (+52,5 %, с 99 до 151) и мошенничества (+36,5 %, с 724 до 988).
Количество преступлений в отношении самих несовершеннолетних незначительно упало— в 2021 году было 103 тысячи 335, в 2022-м — 103 тысячи 185 случаев.
В 2022 году выросло число несовершеннолетних, которые были задержаны за участие в несанкционированных митингах в Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане и Свердловской области.
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Но общее количество преступлений, которые совершили несовершеннолетние, снизилось на 4,4% (30,5 тысяч против 31,9 тысяч в 2021 году). Особенно детского омбудсмена беспокоит значительное увеличение числа изнасилований (+52,5 %, с 99 до 151) и мошенничества (+36,5 %, с 724 до 988).
В 2022 году выросло число несовершеннолетних, которые были задержаны за участие в несанкционированных митингах в Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане и Свердловской области.
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Мария Фирсова