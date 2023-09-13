В 2023 года пассажиры Мострансавто оплатили проезд банковскими картами более 80,8 млн раз

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Самым популярным маршрутом является МАП № 10 в Королёве, где совершено 12,7 миллионов поездок, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На втором месте МАП № 8 в городе Химки — более 10,3 млн и МАП № 5 в Подольске — 10 млн.
Самым популярным маршрутом среди пассажиров-держателей банковских карт оказался № 344 «Химки (платф. Левобережная) – Москва (м. Ховрино)» с показателем в более 1,4 миллионов трансакций.
Массажиры общественного транспорта Мострансавто могут расплатиться с помощью транспортных карт «Стрелка» и «Тройка», социальными картами и банковскими картами.
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