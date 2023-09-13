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В 2023 года пассажиры Мострансавто оплатили проезд банковскими картами более 80,8 млн раз

13 сентября 2023, 18:00
Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С начала 2023 года пассажиры Мострансавто оплатили проезд с помощью банковских карт более 80,8 миллионов раз, из которых 10,4 миллионов поездок совершено в августе.

Самым популярным маршрутом является МАП № 10 в Королёве, где совершено 12,7 миллионов поездок, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На втором месте МАП № 8 в городе Химки — более 10,3 млн и МАП № 5 в Подольске — 10 млн.


Самым популярным маршрутом среди пассажиров-держателей банковских карт оказался № 344 «Химки (платф. Левобережная) – Москва (м. Ховрино)» с показателем в более 1,4 миллионов трансакций.

Массажиры общественного транспорта Мострансавто могут расплатиться с помощью транспортных карт «Стрелка» и «Тройка», социальными картами и банковскими картами.

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#правила
#служба
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В Подмосковье за исследования истории наградили юных архивистов
13 сентября 2023, 17:59

Фото: Мингосуправления МО

В парке «Патриот» вручили дипломы лауреатам конкурса «Юный архивист». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
«В Подмосковье проходит оцифровка архивов. В электронный вид перевели все метрические книги региона – самые старые документы в любом архиве. Поиск информации становится удобнее, быстрее и комфортнее. Но чтобы в «цифру» попали достоверные сведения, нужно изучить оригиналы архивных документов. Именно это делают участники конкурса: находят и изучают источники, сохраняют историческую память», – сказала замминистра Государственного управления, информационных технологий и связи региона Екатерина Пещерская
Конкурс учебно-исследовательских работ «Юный архивист» проводится в Подмосковье с 2014 года. Его цель – формирование у подрастающего поколения чувства любви к Родине, стремления изучать историю России и родного края. 
 
В этом году на конкурс поступила 61 заявка из 31 муниципалитета Московской области. Авторами стали школьники и студенты от 10 до 20 лет.
 
Лауреаты были награждены дипломами, а их руководители – почётными грамотами министерства.

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#архив
#история
#молодёжь
#награда
#парк «патриот»
#подмосковье
#московская область
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Тела «внеземных существ» представили на заседании Конгресса Мексики
13 сентября 2023, 17:34

Фото: istockphoto/vchal

На заседании мексиканского парламента во время слушаний по НЛО журналист-уфолог Хайме Мауссан представил мумифицированные останки двух «инопланетных» существ, обнаруженные в Перу. «Пришельцам» около тысячи лет, а их ДНК на треть состоит из неизвестных элементов.
Два мумифицированных трупа с удлиненными черепами, без зубов и с тремя пальцами на верхних конечностях нашли в слое окаменевших водорослей неподалеку от перуанского города Куско — древней столицы инков, передает телеграм-канал Baza. Отвечавший за презентацию «инопланетян» Мауссан под присягой заявил, что тела не являются частью человеческой эволюции.

Анализ ДНК в Автономном национальном университете Мексики подтвердил, что трупам более тысячи лет. Журналист-уфолог также утверждает, что 30% состава их ДНК имеет неизвестное происхождение. На рентгеновских снимках, показанных членам мексиканского парламента, внутри одного тела видно что-то, напоминающее яйца, а в другом — импланты из редких металлов наподобие кадмия и осмия.

Впрочем, мексиканские конгрессмены пока не спешат удивляться и радоваться сенсационной находке Мауссана. В 2017 году журналист уже показывал найденные в Перу мумии «инопланетян». Однако исследования, проведенные международной группой ученых показали, что останки принадлежат человеческим детям.






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#яйца
#журналист
#тела
#перу
#парламент
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В Минобороны утвердили перечень болезней, препятствующих службе по контракту
Шойгу утвердил список болезней, при которых нельзя служить в армии по контракту
13 сентября 2023, 17:34

Фото: kremlin.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых нельзя служить в ВС РФ по контракту, документ публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».
Перечень болезней, при наличии которых нельзя служить по контракту в ВС РФ ограниченно годным в мобилизацию и военное положение — в списке ВИЧ, Гепатит B и C, сахарный диабет 1 типа и другие заболевания.
Напомним, поводом для разговоров о проведении мобилизации в России осенью 2023 года, стал фейковый указ за подписью министра обороны России Сергея Шойгу, в котором говорится, что в рамках мобилизационных мероприятий, требуется призвать 200 тысяч россиян. Преимущественно, указ распространяют украинские СМИ и Telegram--каналы. 

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#сергей шойгу
#минобороны рф
#болезни
#армия
#мобилизация
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Главной площадкой акции «Наш лес. Посади своё дерево» станет участок под Ногинском
13 сентября 2023, 17:26

Фото: Istockphoto / SafakOguz

Центральной площадкой экологической акции «Наш лес. Посади своё дерево» станет участок в Ногинском лесничестве на территории Богородского городского округа. Там планируют высадить более 16 тыс сеянцев сосны, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Приглашаем 16 сентября на центральную лесную площадку акции. В этом году она определена в Ногинском лесничестве у деревни Новая Купавна Богородского городского округа. На площади 4,2 га планируется высадить почти 16 тыс сеянцев сосны обыкновенной. На площадке будет работать полевая кухня, там организуют концертную программу и выставку лесопожарной техники», – говорится в сообщении.
Акция по посадке саженцев и сеянцев «Наш лес. Посади своё дерево» проходит в Подмосковье каждую осень. В этом году она стартует 16 сентября и завершится 30 сентября. Для её проведения подобрали около 700 участков.

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Акция по высадке деревьев в Подмосковье стартует 16 сентября

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#экологическая акция
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#деревья
#саженцы
#подмосковье
#московская область
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Пассажиры ЦППК воспользовались сервисом NFC 2,8 млн раз
13 сентября 2023, 17:12

Фото: ЦППК

Пассажиры Центральной ППК воспользовались сервисом бесконтактной активации билетов по NFC 2,8 млн раз. Такие данные привели в пресс-службе компании.
Функция NFC заработала в декабре 2021 года на первых станциях Казанского направления, а в июле 2022-го – на всех направлениях ЦППК.  С начала текущего года больше всего билетов по NFC активировано на Ярославском направлении – более 518 тыс. На втором и третьем местах – Казанское и Горьковское направления (334 тыс и 225 тыс билетов).

Сервис позволяет проще и быстрее проходить на станцию. Достаточно открыть купленный в мобильном приложении ЦППК билет на телефоне, нажать на кнопку активации «Активировать по NFC», поднести к турникету или валидатору. 
 
При проходе через турникет не нужно долго держать телефон у метки, створки открываются моментально. Это позволяет экономить до 10 секунд за один проход и до 2,5 часов в год.  Сейчас функцией могут воспользоваться обладатели мобильных устройств на системе Android с модулями NFC.
 
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#цппк
#транспорт
#билет
#проезд
#подмосковье
#московская область
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РБК назвал 5 лучших китайских конкурентов новых iPhone 15 и 15 Pro
13 сентября 2023, 16:51

Фото: istock / Uladzimir Zuyeu

Компания Apple 12 сентября провела презентацию и представила новую серию iPhone и Apple Watch. Цены на новые iPhone 15 стартуют от 125 тыс. рублей и доходят до 260 за Pro модель.
Стоимость новых айфонов довольно кусачая, но на современном рынке сейчас можно найти достойную замену дорогостоящим флагманам. Редакция РБК Life называла самых крупных конкурентов мощных айфонов. 

Для любителей фото и видеосъемки рекомендуем попробовать Xiaomi 13 Ultra или Honor Magic5 Pro, снимки благодаря им будут сочными и качественными. Для фанатов изысканного дизайна предлагаем HUAWEI P60 Pro по приемлемой стоимости. Любителям строгой классики советуем обратить внимание на Samsung Galaxy S23 Ultra.

Главным конкурентом Apple стал китайский Nothing Phone, которого уже называют «убийцей iPhone». Флагман выглядит стильно, обладает мощной прошивкой, поддерживает множество приложений и игр, но стоит при этом дешевле. 

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#цены
#игры
#смартфон
#телефоны
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Эстонская таможня развернула первый российский автомобиль после запрета ЕК
13 сентября 2023, 16:48

Фото: iStock/Grigorev_Vladimir

Эстонские таможенники развернули первый автомобиль с российскими номерами после нового запрета Еврокомиссии в отношении россиян, сообщает Федеральная таможенная служба.
Ранее в Еврокомиссии заявили о новых правилах для граждан РФ на въезд в Европу. Теперь въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт. В новых разъяснениях сказано, что не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях. Аргументы о том, что автомобиль ввозится не для продажи, а будет использован только в личных целях, во внимание не принимаются.

«Как рассказал водитель, при въезде в пункт пропуска Нарва-1 эстонские таможенники сообщили ему о запрете ввоза данной категории автомобилей, после чего он был направлен обратно на территорию России», - прокомментировали ситуацию в службе. 

Отмечается, что у водителя, которому запретили въезд, двойное гражданство – России и Литвы. 

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#импорт
#ес
#рф
#эстония
#таможня
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Пригородные поезда Ленинградского направления будут ходить по изменённому расписанию
13 сентября 2023, 16:42

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В период с 13 сентября по 4 октября изменится расписание движения некоторых пригородных поездов на участке Москва – Тверь и Москва – Конаково, а также на участке Тверь – Бологое Московское и Лихославль – Тверь.

Изменение расписания произошло в связи с производством работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке Лихославль – Калашниково, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Узнать актуальное расписание можно на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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#ржд
#расписание
#служба
#минтранс
#минтранс мо
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В Подмосковье по губернаторской программе с начала года газифицировали 30 населённых пунктов
13 сентября 2023, 16:42

Фото: Минэнерго МО

Специалисты Мособлгаза газифицировали 30 населённых пунктов в рамках губернаторской программы. 30-м населённым пунктом стала деревня Чупряково Одинцовского городского округа, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
Протяжённость положенных сетей составила 3,7 км. Благодаря этому газ могут провести более 200 жителей 140 частных домов деревни. Уже построены отводы до границ 35 участков.
 
Как рассказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, всего в этом году в регионе планируют построить не менее 300 км новых газопроводов в 60 населенных пунктах, население которых превышает 10 тыс человек. 
 
В рамках губернаторской программы строят межпоселковые и внутрипоселковые газораспределительные сети. Во всех населённых пунктах, газифицированных по этой программе, трубы бесплатно подводят до границ участков жителей.  
 
Ежегодно к газу подключают более 50 новых населённых пунктов. До 2030 года по программе планируется газифицировать свыше 500.

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