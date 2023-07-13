В 2023 году более 10 тыс. подмосковных льготников получили путевки в санатории

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В министерстве социального развития Московской области рассказали, что в санаториях средней полосы России, Краснодарского края и Крыма в этом году отдохнут более 30 тысяч льготников.
Путевка в санаторий может быть предоставлена по медицинским показаниям, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Санаторно-курортное лечение составляет порядка от 18 до 24 дней в зависимости от заболевания гражданина.
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«С начала года уже свыше 10 тысяч жителей льготных категорий обеспечены бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение. Это как федеральные, так и региональные льготники. Всего в этом году в санаториях в средней полосы России, Краснодарского края и Крыма отдохнут более 30 тысяч жителей», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.Оформить заявление на получение бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение можно на портале госуслуг Московской Области.
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Алиса Сергиенко