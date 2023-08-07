В 2023 году более 72 тысяч жителей Подмосковья получили экстренную соцпомощь

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Жители Подмосковья могут рассчитывать на экстренную социальную помощь.
«Помощь в трудной и кризисной ситуации была оказана 30 тысячам человек. Ещё более 41 тысячи жителей получили государственную соцпомощь и 935 человек — экстренную помощь в рамках соцконтракта», — рассказал Секретарь Московского областного отделения партии, спикер Московской областной Думы Игорь Брынцалов.Размеры экстренной помощи:
Что такое кризисная ситуация:
Куда обратиться за экстренной помощью:
Найти своего депутата можно на официальном сайте Московской областной Думы.
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