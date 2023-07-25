В 2023 году на линию службы спасения поступило более 7 миллионов обращений

Фото: пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112
Самая востребованная экстренная служба в 2023 году — скорая медицинская помощь, в адрес которой по номеру «112» поступило порядка 2 миллионов обращений.
Полиция и ГИБДД приняли более 600 тысяч вызовов через Систему-112, пожарная охрана — почти 100 тысяч.
Самым популярным методом связи со службой спасения стал телефонный звонок. На втором месте — СМС-сообщение.
Увеличилось количество обращений через мобильное приложение «112 МО».Еще связаться с оператором 112 можно с помощью программы Скайп и чат-бота в Телеграм, а оборудование ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» дает возможность связываться с Системой-112 автомобилистам.
Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
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