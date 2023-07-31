В 2023 году подмосковные парки посетили свыше 43 млн человек

«С 2018 года количество парков в Московской области выросло более, чем в 2 раза. Тогда их было 92, на сегодняшний день — 188. Растет и посещаемость. С января по конец июля в этом году в парках уже побывали 43 млн человек. Для сравнения, за весь прошлый год наши парки посетило 57 млн жителей и гостей Подмосковья», — сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.



Количество парков в Московской области выросло вдвое, специалисты проводят работы п содержанию территорий. развитию инфраструктуры, учитывают пожелания жителей, развивают бизнес и услуги в парках.

Лидером по посещаемости стал парк Пехорка в Балашихе, который посетили более 1,6 миллионов жителей и гостей Подмосковья с начала года. Следом идет парк «Сестрорецкий» городского округа Клин, где побывали почти 1 миллион человек.





Чтобы жителям было интереснее посещать парки, проводятся концерты, выставки, фестивали, ярмарки, соревнования, тренировки под открытым небом, марафоны, мастер-классы и многое другое.

Представители подмосковных властей и главы муниципалитетов должны постоянно интересоваться мнением жителей по поводу дальнейшего благоустройства парков. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.



Для получения обратной связи от жителей организованы чаты общественных советов парков, где каждый желающий может оставить пожелания или замечания по работе парковых территорий.