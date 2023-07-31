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В 2023 году подмосковные парки посетили свыше 43 млн человек

31 июля 2023, 16:48

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Министерство благоустройства Московской области отмечает повышенный интерес жителей к паркам.
Количество парков в Московской области выросло вдвое, специалисты проводят работы п содержанию территорий. развитию инфраструктуры, учитывают пожелания жителей, развивают бизнес и услуги в парках.

«С 2018 года количество парков в Московской области выросло более, чем в 2 раза. Тогда их было 92, на сегодняшний день — 188. Растет и посещаемость. С января по конец июля в этом году в парках уже побывали 43 млн человек. Для сравнения, за весь прошлый год наши парки посетило 57 млн жителей и гостей Подмосковья», — сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.


Лидером по посещаемости стал парк Пехорка в Балашихе, который посетили более 1,6 миллионов жителей и гостей Подмосковья с начала года. Следом идет парк «Сестрорецкий» городского округа Клин, где побывали почти 1 миллион человек.


Чтобы жителям было интереснее посещать парки, проводятся концерты, выставки, фестивали, ярмарки, соревнования, тренировки под открытым небом, марафоны, мастер-классы и многое другое.

Представители подмосковных властей и главы муниципалитетов должны постоянно интересоваться мнением жителей по поводу дальнейшего благоустройства парков. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Для получения обратной связи от жителей организованы чаты общественных советов парков, где каждый желающий может оставить пожелания или замечания по работе парковых территорий.

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В Подмосковье построят торгово-ресторанный центр с деревьями на фасаде
31 июля 2023, 17:40

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Рабочей группой Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области поддержан облик объекта торговли с административными помещениями и фудхоллом, который планируется реализовать вблизи деревни Михалково, в городском округе Красногорск.

Четырехэтажный торгово-ресторанный комплекс площадью свыше 7,3 кв.метров станет точкой притяжения жителей и гостей региона.

«По проекту здание состоит из четырех этажей, включая подвальный. В нем разместятся фудхолл с кухнями разных направлений с посадкой от 255 посадочных мест, торговые павильоны в аренду, в том числе для продажи непродовольственных товаров, офисы, досугово-развлекательные зоны и площадки мастер-классов для разных возрастов», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Строительство объекта начнется в текущем году, а завершить работы планируется в 2024.

Реализация проекта создаст в округе 60 новых рабочих мест. 

Объект будет иметь компактную многоугольную форму. На первом и втором этажах запроектирован атриум, который дает посетителям возможность видеть, что происходит на разных этажах. На всех уровнях будет доступ на летние террасы.

«Фасады комплекса украшены ажурными панелями с изображением деревьев. Сочетание клинкерного состаренного кирпича, металла, большого количества витражей создает яркий образ в стилистике лофт. Используемые цветовая гамма и материалы с натуральными текстурами позволяют гармонично вписать объект в окружающую застройку и в тоже время сделать его заметным и привлекательным», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

В рамках благоустройства территории запланированы мероприятия по организации автомобильных и пешеходных связей, в том числе для маломобильных групп населения, парковочных мест, озеленения — устройство газона и кустарников, установка малых архитектурных форм.

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#площадки
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Рождаемость на Украине упала до рекордно низкого уровня с 1991 года
31 июля 2023, 17:40

Фото: istockphoto/NataliaDeriabina

За первую половину нынешнего года на Украине родились 96 175 детей, что на 28% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году рождаемость в стране достигла рекордно низкого уровня за весь период с момента провозглашения независимости в 1991 году.
Спад рождаемости на Украине стабильно наблюдается с 2013 года, примерно на 7% в год. Но после февраля прошлого года начался самый серьезный кризис, сообщает украинский портал «Опендатабот». Например, в этом году рождалось примерно 16,1 тысячи детей, тогда как до 2022 года эта цифра колебалась в районе 21-23 тысяч в месяц.

В июне аналитический центр «Украинский институт будущего» (УИБ) сообщил, что население Украины сократилось до 29 миллионов человек, а рождаемость вдвое ниже показателя, который необходим для поддержания населения на существующем уровне. По оценкам УИБ, с начала 2022 года население страны сократилось на 8,6 миллиона человек.

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#страны
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#население
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#рождаемость
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Воробьёв: к 1 сентября в Подмосковье откроют 23 новые школы и 13 детсадов
31 июля 2023, 17:27

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва

К новому учебному году в Подмосковье планируют ввести в эксплуатацию 129 образовательных объектов. Сейчас в регионе достраивают школы и детсады или заканчивают в них капремонт, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Откроем 23 новые школы на 15 тыс мест в 17 городских округах по госпрограмме. Самая большая – школа на 2,2 тыс мест в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. Две школы по 1,1 заработают в Шатуре и в деревне Погорелки. Шесть объектов в Истре, Красногорске, Мытищах и Коломне и Рузе уже готовы», – написал Воробьёв в своём Telegram-канале. 
Также, по его словам, будут запущены на полную мощность три образовательных кластера: «Физтех-лицей» в Долгопрудном, «Примаковка» в Одинцове и Технолицей в Истре. Ещё 63 школы и три колледжа откроют после капремонта.

Помимо этого, по словам губернатора, будут введены 13 детсадов на 3,7 тыс мест в девяти муниципалитетах. Строительство сада на 250 мест в Королёве уже завершено. Он войдёт в большой образовательный кластер со школой на 825 мест, который запустят к 1 сентября.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
#школы
#детский сад
#образование
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Психотерапевт Фомин озвучил страшные последствия воспитания детей без отца
Психотерапевт Фомин: «Парни, выросшие без отца, становятся эмоционально нестабильными»
31 июля 2023, 17:19

Фото: istockphoto.com/Wavebreakmedia

Врач-психотерапевт Евгений Фомин заявил, что фигура отца в воспитании детей очень важна, поскольку мальчики, выросшие без отцовского воспитания, становятся эмоционально нестабильными, а девочки в будущем рискуют испытывать сложности во взаимоотношениях с мужчинами.
«Парни, выросшие без отца, становятся эмоционально нестабильными, перенимают материнское поведение. Во взрослой жизни это приводит к отсутствию семьи и истероидному типу личности. <…> Девочки, у которых не было отца, часто ищут его в своих мужчинах, что создаёт недопонимание. Она пытается увидеть в этих отношениях отца, но мужчина не обязан принимать на себя эту роль», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Фомин.

До этого врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова заявила, что поведение интернет-троллей и так называемых «троллей» может говорить об определённых психических расстройствах человека.

«В рамках расстройства личности, психопатии, когда человеку мало интересны чувства других людей. Он не переживает, не сочувствует, у него нет эмпатии. Для социопатов это также характерно. Для них это как развлечение. Нормальному человеку такое не нужно, у него есть своя жизнь», — прокомментировала в беседе с «Абзацем» Жесткова.

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#психолог
#общество
#родители
#интернет
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Подозреваемый в истязании младенца блогер-сыроед в Сочи признан вменяемым
31 июля 2023, 17:16

Фото: istockphoto/Anna Derzhina

В Сочи проведена психолого-психиатрическая экспертиза в отношении блогера-сыроеда Максима Лютого, который на сутки забирал новорожденного ребенка у матери и не давал ему принимать пищу. Заботливого отца признали вменяемым.
Установлено, что после рождения ребенка, который появился на свет в домашних условиях, без медицинского надзора, Лютый несколько раз на сутки забирал малыша у кормящей матери и лишал его возможности принимать пищу, передает ТАСС. Когда состояние младенца ухудшилось, родители все-таки решили его госпитализировать, но ребенок умер по дороге в больницу.

Следственными органами СК России по Краснодарскому краю в отношении 43-летнего блогера-сыроеда было возбуждено уголовное дело по факту истязания новорожденного младенца. На время предварительного следствия после проведения психолого-психиатрической экспертизы суд заключил его под стражу. В ближайшее время расследование уголовного дела будет завершено.

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Жителям Подмосковья рассказали о плюсах трехдневного голосования
31 июля 2023, 16:10

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

Для удобства жителей Подмосковья выборы будут проходить в течение 3 дней: 8, 9 и 10 сентября 2023 года.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

Голосование состоится с 8 по 10 сентября.
«Так удобнее. Это время — начало сентября, когда не все ещё добрались до своих домов, кто-то только приедет из отпуска. Этим людям нужно дать возможность удобно для них проголосовать. Кому-то будет удобно 8, кому-то 9, а кому-то 10», — сказал политолог, научный руководитель института региональных проблем, доцент финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлёв.
Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

На ближайших выборах система дистанционного электронного голосования будет применена впервые.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.

В случае регистрации на ДЭГ проголосовать на избирательном участке будет невозможно. После участия в электронном голосовании приходить на участок не нужно. Это помогает экономить время и голосовать со смартфона или компьютера, находясь в любом месте.

Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.

Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего дня. 

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#запись
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В подмосковных парках с начала года провели более 20 тыс мероприятий
31 июля 2023, 15:56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С 1 января в парках Подмосковья уже провели более 20 тыс мероприятий. Помимо регулярных и общеобластных проектов, в этом году запущены новые, рассчитанные на большее взаимодействие с жителями, доложил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
«Это «Город танцует в парках», музыкальный проект «На одной волне», где кавер-группы исполняют популярные хиты, а также «Театр кукол в парке» для наших маленьких посетителей. Особый интерес вызвал проект «Город танцует в парках». Первый этап прошёл в мае на 14 территориях региона. В нем приняли участие около 1,7 тыс человек. Выступления посетили свыше 40 тыс зрителей», – сказал Кузнецов.
Второй этап проекта стартует 12 августа, он охватит 16 городских округов. В нём ожидается участие 1,5 тыс человек. Финал проекта – 2 сентября в Балашихе, где состоятся большой гала-концерт и награждение победителей. В составе жюри – заслуженный артист России, кинорежиссёр и хореограф Егор Дружинин
 
Популярны в Подмосковье ежегодные мероприятия, отражающие культуру городских округов. В этом году запланировано 54 таких мероприятий. Ужн прошли фестивали «Хлеб и мясо» в Богородском округе, «Йога фест» в Воскресенске, «Шергин-Фест» в Сергиевом Посаде, «Текстиль-Фест» в Коломне, «Вар-Варенье» и Фарфоровый фестиваль «Агашка» в Орехово-Зуеве, а также фестиваль еды в Домодедове. 
 
В сентябре состоятся «Красногорск – столица рок-н-рола» и «Богородская рогожка».
 
Кузнецов добавил, что в регионе стартовал пилотный проект по размещению в парках питьевых фонтанчиков за счёт инвесторов. Сейчас ими оснащены уже 11 мест отдыха в семи городских округах.
 
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#подмосковье
#московская область
#парки
#минкультуры мо
#андрей воробьёв
#губернатор
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США выделили Украине 1,25 миллиарда долларов на зарплаты и соцпомощь
США выдали Украине грант в 1,25 миллиарда долларов на выплату зарплат и соцпомощь
31 июля 2023, 15:44

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Киев получил от Вашингтона грант в 1,25 миллиарда долларов, который планируют использовать для выплаты заработных плат и социальной помощи, сообщили в Telegram-канале украинского правительства.
«От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,25 миллиарда долларов США через целевой фонд многих доноров Всемирного банка», - прокомментировали ситуацию представители правительства.  

Американский грант выделили в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления». Его планируют реализовать для выплаты заработной платы государственным служащим, компенсации госбюджета, а также вклада в социальную помощь отдельным слоям населения.  

Отмечается, что за 2023 года Соединенные Штаты уже выделили 8,45 миллиарда долларов на помощь Украине.

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#гранты
#бюджет
#помощь
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От «Колобка» до Хемингуэя: что читает российская власть
В России отмечают День вспоминания любимых книжек
31 июля 2023, 15:42

Фото: IStock/morgan23

Учёные выяснили, что чтение способно снижать уровень стресса на 68%. Это больше, чем при прослушивании музыки или прогулки. В честь Дня вспоминания любимых книжек, который отмечен в календаре 31 июля, редакция «Радио 1» сделала подборку книг от Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Дмитрия Мишустина, Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко.
Вячеслав Володин
О книжных пристрастиях председателя Госдумы известно мало. Однако есть несколько книг. Которые Володин рекомендовал читать депутатам.

В частности, он рекомендовал народным избранникам изучить книгу Рэя Далио «Принципы изменения мирового порядка. Почему одни нации побеждают, а другие терпят поражения», а также книгу американского учёного Михая Чиксентмихайи «Поток», в которой представлен новый подход к теме счастья.

Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации упоминает в своих интервью и обращениях «Войну и мир». Её же она часто советует читать школьникам.

Однажды во время посещения «Книжных аллей» в Санкт-Петербурге у стендов с детской литературой глава Совфеда поговорила с маленькой петербурженкой. Они обе сочли доброй и хорошей книгу «Волшебник изумрудного города».

Среди писателей, которых она открыла заново, Валентина Матвиенко назвала Валентина Курбатова. Отличная книга, по её мнению, — «Размышления и воспоминания» Жуковского.

Дмитрий Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ – любитель русской классики. Об этом экс-президент России неоднократно говорил в своих интервью. К фаворитам он относит А. П. Чехова, И. А. Бунина и Ф. М. Достоевского, также иногда цитирует и Н. В. Гоголя. Помимо этого, Медведев увлекается и произведениями российского современного писателя Виктора Пелевина, японского автора Харуки Мураками и китайского нобелевского лауреата Мо Янь.

Дмитрий Медведев упоминал, что большое впечатление на него недавно произвела книга Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Однажды он посоветовал всем прочитать книгу французского писателя Жюля Верна «Дети капитана Гранта».

Михаил Мишустин
Русская классика пользуется популярностью и у российского премьер-министра Михаила Мишустина. Он не раз признавался, что любит зачитываться Тургеневым, Толстым и Булгаковым. Среди любимых произведений главы правительства «Отцы и дети», «Гранатовый браслет» и «Война и мир».

Также Мишустин замечал, что увлекается и современной литературой. Так, премьер-министр выделяет для себя творчество немецкого писателя Патрика Зюскинда и бразильского автора Пауло Коэльо. 

Владимир Путин
Президент России часто на переговорах, пресс-конференциях и интервью рассказывает о любимых книгах. Нередко глава государства цитирует некоторые произведения во время выступлений. Так, выступая на пленарном заседании клуба «Валдай» в 2022 году, Владимир Путин неоднократно обращался к произведениям российских классиков и философов. Во время своего спича глава государства цитировал Достоевского и Солженицына, Зиновьева и Данилевского, и закрепил это фразой Владимира Ленина.

В интервью Владимир Путин неоднократно упоминал, что любит произведение Льва Николаевича Толстого «Война и мир», а также сказку «Колобок». Последнее произведение он рекомендовал почитать и своим коллегам.
«Я всегда любил и с удовольствием много читал Джека Лондона, Жюля Верна, Эрнеста Хемингуэя. Их герои — смелые, находчивые люди, переживающие увлекательные приключения — конечно, формировали и мой характер, и моё отношение к активному отдыху», — рассказывал он в интервью Outdoor Life в 2011 году.
Среди произведений Хемингуэя глава РФ особо уделял внимание повести «Старик и море», а также романам «По ком звонит колокол», «Прощай, оружие!».

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