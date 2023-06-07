В 2023 году программа соцгазификации охватит 10 тыс подмосковных домов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«У нас в 2022 году 86 тыс домов подключили к газу, в этом году подключим ещё 12 тыс. Программу продлили. И, если сегодня часть коттеджного поселка не входит в границы населённого пункта и по решению приобретет статус населённого пункта, такая работа будет продолжена. Понимаем, что есть льготные категории граждан, которым необходимо помочь. Поэтому предусмотрели льготы», – сказал глава региона.
«Часто мы сталкивались с тем, что на окраине видим газовую трубу, но от этого в доме не теплее: доступ к газу был крайне ограничен. Президент принял решение, и теперь Мособлгаз обеспечивает газификацию по всему населённому пункту. Решение принимать тебе – заводить газ в дом или нет, но если ты принял решение, то такую комплексную услугу мы можем оказывать», – заключил Воробьёв.За два года в Подмосковье программа социальной газификации охватила 2805 населённых пунктов. В этом году газ планируют провести ещё в 36.
Ранее Воробьёв назвал число жителей, получивших топливо благодаря социальной газификации.