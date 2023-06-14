В 2023 году Турцию для россиян может заменить курорт-гигант

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Вскоре турецкое направление может перестать быть главным для туристов из России — «Царьград»
В отелях Турции массовым явлением становятся неприятные инциденты, связанные с хамским поведением обслуживающего персонала в адрес туристов из России. Сложившуюся ситуацию прокомментировал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, пишет «Царьград».
В публикации говорится, что часть турецких отелей работают преимущественно на немецких туристов. Россияне тоже могут купить такие путевки, однако им предлагается не заявлять о себе слишком громко. На фоне этого велика возможность, что Турция перестанет быть любимым заграничным курортом для туристов из РФ.
Барзыкин отметил, что 80% от общих поездок граждан России и так занимает внутренний туризм.
Он пояснил, что причиной этому стал ряд фактов. Среди них увеличение стоимости перелетов из-за антироссийских санкций Запада и колебание курса доллара.
Ранее АТОР назвала россиянам самый дешевый курорт на Черном море. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
В публикации говорится, что часть турецких отелей работают преимущественно на немецких туристов. Россияне тоже могут купить такие путевки, однако им предлагается не заявлять о себе слишком громко. На фоне этого велика возможность, что Турция перестанет быть любимым заграничным курортом для туристов из РФ.
«Влияет цена, которая увеличилась в целом на выездные направления, это касается и Турции, и Египта, и ряда других направлений, потому что перевозка стала дороже», — цитирует издание слова собеседника.
Он пояснил, что причиной этому стал ряд фактов. Среди них увеличение стоимости перелетов из-за антироссийских санкций Запада и колебание курса доллара.
«Надеемся, откроется безвизовый Китай с июля, это будет кардинальное влияние на рынок», — заключил Юрий Барзыкин.
Ранее АТОР назвала россиянам самый дешевый курорт на Черном море. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян