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В 2023 году в Химках обновят 78 детских и спортивных площадок

10 июля 2023, 17:34

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Работы по обновлению детских и спортивных площадок проводятся в рамках регионального проекта «Комплексное благоустройство дворовой территории».
В рамках комплексного благоустройства дворовых территорий, специалисты обновят или установят 61 детскую и спортивную площадки, сообщает «Радио 1»пресс-служба администрации городского округа Химки.

В программе по благоустройству ремонт дорожного покрытия, высадка кустарников, установка камер видеонаблюдения, установка малых архитектурных форм и другое.


Работы будут проводиться в две волны.

В пресс-службе добавили, что 14 игровых площадок будут обновлены по региональной программе модернизации, а 3 площадки оборудуют по программе губернатора Андрея Воробьева.
«Ежегодно химчане голосуют за адреса, где обновление требуется в первую очередь. Все пожелания обсуждаем с жителями. В общей сложности за десять лет под руководством губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва в Химках комплексно благоустроили более 400 дворовых территорий», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
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Глава Химок Волошин выступил с ежегодным обращением к жителям.

Ремонт в спорткомплексе «Юность» в Химках завершат в 2024 году. После завершения строительных работ, жители смогут заниматься разными видами спорта в обновленном спорткомплексе.
#Химки
#детская площадка
#благоустройство
#региональная программа
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Депутат Нилов: «МРОТ должен быть на уровне 30 тыс рублей»
10 июля 2023, 18:05

Фото: istockphoto.com/Fascinadora

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о том, что размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) должен составлять 30 тыс. рублей.
«Мы считаем, что МРОТ надо увеличивать. При том, что зарплаты на уровне МРОТ будут получать около 5 млн наших граждан. В основном те, кто работают в социальной сфере. … Мы должны стремиться к большему. МРОТ должен быть на уровне 30 тысяч рублей», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

По мнению депутата, ещё одной мерой поддержки граждан с доходами на уровне МРОТ является введение прогрессивной шкалы налогообложения. А вот удвоение минимального размера оплаты труда к 2030 году будет зависеть от инфляции.

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#МРОТ
#деньги
#общество
#депутат
#Госдума
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Суд арестовал злоумышленников, обливших адвоката Пономареву зеленкой
10 июля 2023, 18:04

Фото: iStock/Zolnierek

Двух мужчин, которые облили адвоката Елену Пономареву зеленкой, отправили в СИЗО до 7 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.
Уточняется, что решение вынес Кунцевский суд Москвы. 

Напомним, 6 июня, в четверг, в Московской области на адвоката Пономареву Елену напал неизвестный на остановке общественного транспорта и облил ее зеленкой. 

В результате нападения Пономарева получила телесные повреждения, пострадала сетчатка глаза. Адвокат связывает произошедший инцидент со своей профессиональной деятельностью.

Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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#адвокат
#суд
#преступление
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Подмосковные школьники выиграли финал Российской робототехнической олимпиады
10 июля 2023, 17:30

Фото: Минобразования МО

Воспитанники Центра «Диалог» из Электростали заняли первое место в национальном финале ХХ Российской робототехнической олимпиады. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Представителям Подмосковья не было равных в номинации «Искусственный интеллект». Ребята представили судьям и зрителям робототехническое устройство «Тренажёр тактильной азбуки», которое помогает изучать язык жестов, уточнили в пресс-службе.

Финал проходил в Челябинске. Конкурс собрал более 900 участников из 41 региона страны.
 
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#Минобразования МО
#олимпиада
#школьники
#робототехника
#Московская область
#Подмосковье
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Стоимость бензина Аи-92 на российской бирже обновила рекорд
10 июля 2023, 17:25

Фото: iStock/bigtunaonline

По итогам торгов 10 июля цена бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила собственный исторический рекорд. Эту информацию подтверждают данные торгов.
Отмечается, что цена за тонну бензина впервые превысила 59 тысяч рублей, что свидетельствует о подорожании на 0,49%. При этом стоимость бензина Аи-95 упала на 0,05% и составила 65 967 рублей. Летнее дизельное топливо снизилось до 0,13%–51 871 рубль за тонну.

Сообщается, что в июне и июле бензин Аи-92 обновил несколько рекордов. В пятницу, 7 июля, стоимость марки составила 58 912 рублей за тонну.

Напомним, цены на бирже на бензин в РФ весной и в начале лета обновили исторические рекорды. По этой причине нефтяникам выдвинули требование об увеличении продаж бензина на бирже.

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#бензин
#Аи-92
#биржа
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Петербургский турист заявил о сильной непогоде в Адлере
10 июля 2023, 16:48

Фото: istockphoto.com/Oleg Breslavtsev

Житель Петербурга Павел, прибывший в Адлер два дня назад, рассказал о сильных дождях и непогоде в городе.
«В Адлере не переставая идёт дождь, ветер сильный, на море большие волны, пляжи закрыты. Желающих лезть в воду в такую погоду нет. Сегодня закрыт даже бассейн в нашем отеле. Но я бы не сказал, что происходит что-то страшное. Кое-где есть подтопления, но в целом всё в порядке», – отметил в беседе с «Петербургским дневником» Павел.

Однако ливни, грозы и непогода наблюдаются не только в Краснодарском крае, но и в Крыму. Как передают argumenti.ru, в Бахчисарае в электрощитовую одного из ресторанов попала молния, из-за чего случился пожар. Специалисты тушили огонь больше часа. Теперь помещение заведения закрыто на ремонт.

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#Адлер
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#Крым
#погода
#дожди
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Премьер-министр Головченко: Белоруссия при поддержке России начнет производство двухмоторных самолетов
10 июля 2023, 16:47

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Белоруссия при поддержке России начнет производить легкие двухмоторные самолеты. Об этом он сообщил на выставке «Иннопром–2023».
Головченко добавил, что этот проект, осуществляемый при поддержке братской России, символизирует вступление Белоруссии в клуб стран-авиапроизводителей.

Напомним, Международная промышленная выставка «Иннопром–2023» пройдет с 10 по 13 июля в Екатеринбурге. Главная тема выставки — «Устойчивое производство: стратегии обновления».

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#Белоруссия
#самолет
#Россия
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Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений россиян
10 июля 2023, 16:40

Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

Глава России Владимир Путин подписал закон, по которому будет запущена новая программа долгосрочных сбережений граждан. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно новому закону, договор о долгосрочных сбережениях гражданина можно подписать с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Таким образом, человек должен будет уплачивать сберегательные взносы, в свою очередь фонд осуществит выплаты при наступлении определенных оснований. При этом выплаты по такому договору можно оформить не только на себя, но и на другого человека.

Уточняется, что накопленные сбережения можно будет использовать в качестве дополнительного дохода после 15 лет или же по достижению женщиной 55 лет, а мужчиной – 60. При этом средства можно забрать в любой момент, однако доход будет потерян. Без потери дохода деньги можно будет забрать только в некоторых случаях, например, для осуществления дорогостоящего лечения. Также накопленные средства подлежат полному наследованию.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

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#Владимир Путин
#закон
#накопления
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В собственность Мытищ передали федеральную землю бывшего военного городка
10 июля 2023, 16:18

Фото: Минмособлимущество

В собственность городского округа Мытищи из федеральной собственности безвозмездно передали земельный участок площадью 1,7 га, расположенный в селе Марфино. Ранее там располагался военный городок, который позже расформировали, сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
Приказ о передаче был подписан в рамках взаимодействия Минмособлимущества и Минобороны России. На переданном участке расположены многоквартирные дома и объекты жилищно-коммунального комплекса.
«Принятие земли на баланс позволит муниципалитету в дальнейшем планировать ремонтно-восстановительные работы, а также выполнить благоустройство территории, о чем не раз просили местные жители», – пояснила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
Она уточнила, что на недавних торгах за 51 млн рублей было реализовано 8,2 га земли с 18 нежилыми объектами и сооружениями, которые находятся на территории бывшей военной части. Инвестор планирует создать там объект связи, производственно-складской и жилой комплексы.

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#Наталья Адигамова
#Минмособлимущество
#военный городок
#земля
#Мытищи
#Минобороны
#Московская область
#Подмосковье
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Депутат Метелев направил запрос о блокировке сайтов, продающих вейпы
10 июля 2023, 16:11

Фото: iStock/HAZEMMKAMAL

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что направил запрос в Генпрокупатуру и Роспотребнадзор с целью блокировки сайтов, которые продают вейпы. Об этом Метелев сообщил в своем телеграм-канале.
По словам Метелева, помимо блокировки сайтов, продающих вейпы, их владельцам грозят штрафы в размере до 300 тысяч рублей.

Председатель комитета ГД добавил, что практически каждую неделю из-за вейпов умирают несовершеннолетние.

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#вейп
#Госдума
#сайты
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Подмосковье ищет медработников