В 2023 году в Химках обновят 78 детских и спортивных площадок

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Работы по обновлению детских и спортивных площадок проводятся в рамках регионального проекта «Комплексное благоустройство дворовой территории».
В рамках комплексного благоустройства дворовых территорий, специалисты обновят или установят 61 детскую и спортивную площадки, сообщает «Радио 1»пресс-служба администрации городского округа Химки.
В программе по благоустройству ремонт дорожного покрытия, высадка кустарников, установка камер видеонаблюдения, установка малых архитектурных форм и другое.
Работы будут проводиться в две волны.
В пресс-службе добавили, что 14 игровых площадок будут обновлены по региональной программе модернизации, а 3 площадки оборудуют по программе губернатора Андрея Воробьева.
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В программе по благоустройству ремонт дорожного покрытия, высадка кустарников, установка камер видеонаблюдения, установка малых архитектурных форм и другое.
В пресс-службе добавили, что 14 игровых площадок будут обновлены по региональной программе модернизации, а 3 площадки оборудуют по программе губернатора Андрея Воробьева.
«Ежегодно химчане голосуют за адреса, где обновление требуется в первую очередь. Все пожелания обсуждаем с жителями. В общей сложности за десять лет под руководством губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва в Химках комплексно благоустроили более 400 дворовых территорий», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.Читайте также:
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Алиса Сергиенко