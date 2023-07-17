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В 2023 году в Химках отремонтируют более 150 подъездов

17 июля 2023, 18:08

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В городском округе Химки в этом году комплексно обновят более 150 подъездов, обновление которых проведут в рамках региональной программы «Мой подъезд».
Пресс-служба администрации городского округа Химки сообщает, что помимо обновления подъездов, в Химках появятся две уникальные парадные, спроектированные в соответствии с пожеланиями жителей.

На сегодняшний день в Химках отремонтировано свыше 3100 подъездов при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

«За это время мы выстроили новую систему взаимодействия с химчанами. Вместе с жителями каждого конкретного дома определяем перечень работ, которые в первую очередь должны войти в инвестпрограмму— дорожную карту ремонта. Затем вместе с председателями советов домов и депутатами контролируем ее исполнение», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
На 2023 год запланирован ремонт 150 подъездов, 100 из которых уже почти отремонтировали.

Уникальные парадные появятся в доме №8 на улице Горшина и в доме №14 корпус 1 на улице Германа Титова, они созданы по эксклюзивном проекту с учетом пожеланий жителей. Работы по обновлению закончат к 1 сентября текущего года.

В рамках обновления подъездов специалисты установят новые стеклопакеты, подштукатурят стены, покрасят перила и батареи, где требуется установят новые двери.

В Сходне на улице Вишнёвая дом №10 ремонт уже завершён.

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#Химки
#подъезд
#строительство
#капремонт
#ремонт подъездов
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Минздрав Египта заявил об отсутствии причин для беспокойства из-за «неизвестной» болезни
17 июля 2023, 18:56

Фото: iStock/Oleg_P

Министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар заявил об отсутствии причин для беспокойства из-за «неизвестной» болезни среди жителей деревни провинции Кена. Об этом пишет газета Al-Masry Al-Youm.
Абдель Гаффар добавил, что в деревне находятся сотрудники бригады профилактической медицины. Отмечается, что у заболевших людей были взяты анализы, а также образцы воды и комаров были направлены в специальные лаборатории.

Министр считает, что причин для страха нет, так как эта болезнь не является заразной.

Напомним, на египетских курортах выявлены случаи неизвестного заболевания, симптомы которого схожи с лихорадкой денге. Вспышка заболевания зафиксирована в провинции Кена.

В легкой форме заболевание проявляется как простуда. При этом тяжелое течение болезни сопровождается, рвотой, сильными кровотечениями, а также снижением артериального давления.

Отмечается, что в России из-за неизвестной болезни усилили санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта.

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#Египет
#Минздрав
#Роспотребнадзор
#неизвестная болезнь
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Прокуратура опротестовала решение об отказе взять под арест мужа блогерши Лерчек
17 июля 2023, 18:41

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на постановление Пресненского районного суда об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении Артему Чекалину меры пресечения в виде запрета определенных действий на домашний арест.
Государственный обвинитель настоял на направлении дела в отношении блогера на новое судебное рассмотрение. Об этом сообщает прокуратура Москвы в телеграмм-канале.

Ранее сообщалось, что суд отказался избирать меру пресечения в отношении Артема Чекалина в виде домашнего ареста. ​Следственные органы настаивали на том, чтобы оставить меру пресечения без изменений. Прокуратура направила ​апелляционное представление на решение суда, где настаивает на пересмотре меры пресечения. 

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#прокуратура
#РФ
#блогеры
#домашний арест
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Электронные водительские удостоверения приравняют к бумажным
17 июля 2023, 18:23

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Минцифры РФ подготовило проект о приравнивании электронных водительских прав к физическим.
Накануне, подготовку соответствующего проекта анонсировал глава ГИБДД России Михаил Черников. Он сообщил о том, что ГИБДД совместно с Минцифрами приступили к ​разработке постановления, в котором предлагается уровнять юридическое значение водительских документов в электронном виде и бумажном. 

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#Минцифры
#Россия
#водительские права
#ГИБДД
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В Подмосковье отремонтируют участок дороги, связывающий Можайское и Минское шоссе
17 июля 2023, 18:20

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Участок, связывающий Можайское и Минское шоссе, отремонтируют в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В рамках реализации нацпроекта по строительству дорог, в текущем году в Можайске отремонтируют участок дороги, связывающий две высокоинтенсивные трассы: Можайское и Минское шоссе.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что строительные работы будут проводится на участке от Минского шоссе до улицы Партизанской в деревне Шаликово.

В рамках работ специалисты снимут старое покрытие и положат новое, укрепят обочины и нанесут новую разметку. 

Реализация проекта поможет более 15 тысячам автомобилистов быстрее добираться до социально-значимых объектов инфраструктуры муниципалитета.

В ведомстве напомнили, что в 2023 году планируется отремонтировать 17 региональных дорог на территории Можайского округа. Завершение работ намечается на осень.

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#Транспорт
#дорожное покрытие
#строительство
#Минское шоссе
#Можайское шоссе
#Минтранс
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Почему в России ценят штурмовик Су-25
17 июля 2023, 18:14

Фото: IStock/Artyom_Anikeev

Его называют самым живучим в мире самолётом, он считается известным представителем штурмовой авиации среди тех, которые находятся в боевом строю. Су-25 – советский штурмовик, который прошёл несколько боевых точек и продолжает служить в ВКС России. Что ещё известно о штурмовике и почему он уникальный в своем роде? — в разборе «Радио 1».
Самолёт разработали в 1970-х годах в ОКБ имени П. О. Сухого. Он предназначен для поддержки наземных войск, проведения атак на бронетехнику противника, а также для уничтожения укреплённых позиций и боевой техники.

Су-25, также известный как «Грач», имеет прочную и надёжную конструкцию, которая обеспечивает ему высокую выживаемость в бою. Он обладает отличными характеристиками маневренности, которые позволяют ему эффективно выполнять задачи в условиях противодействия противника. Самолёт оснащён мощными двигателями, что позволяет ему развивать высокую скорость и обеспечивает быстрый взлёт и посадку.

Штурмовик оснащён широким спектром вооружения. Так, Су-25 включает в себя авиабомбы, ракеты, пушки и наведённые ракеты для поражения целей на наземной поверхности. Он может нести до четырёх тонн боеприпасов, а благодаря своей конструкции может точно поражать цели, вне зависимости от условий боя. Его удары способны ликвидировать танки, бронетранспортёры, укреплённые позиции и боевую технику противника.
Фото: IStock/Aleksandr_Gromov
При этом укреплённая конструкция самолёта обеспечивает ему высокую выживаемость в бою. Он может выдерживать значительные повреждения и продолжать выполнение боевых задач. Кроме того, у штурмовика есть несколько систем самозащиты: встроенные пулемёты и противоракетные системы, которые помогают ему противостоять противнику.

Штурмовик Су-25 имеет большой объем внутренних топливных баков, что позволяет ему длительное время находиться в воздухе без необходимости дозаправки. Это даёт ему большую оперативность и способность выполнять длительные миссии в глубоком тылу противника.

В своей истории машина успешно использовалась во многих военных конфликтах. Он прошёл Афганистан, Чечню, Грузию. Например, после распада СССР Су-25 приняли участие в двух чеченских кампаниях и в южноосетинском конфликте 2008 года. «Грач» наряду с фронтовым бомбардировщиком Су-24М составил основу контингента группировки ВКС РФ в Сирии.
Фото: IStock/IKvyatkovskaya
Сегодня же Су-25 продолжает служить в рядах многих стран по всему миру, в том числе в России и других бывших советских республиках. Строю ВКС России находится свыше 250 Су-25 в различных модификациях, ещё более 300 единиц числятся на хранении. Он претерпел ряд модернизаций и совершенствований, чтобы соответствовать современным требованиям и сохранять свою боеспособность.

17 июля штурмовик Су-25 потерпел крушение в Щербинском районе Краснодарского края. Отмечается, что «Грач» совершал тренировочный полёт и упал неподалёку от аэродрома. Лётчик погиб, у него не сработал спасательный жилет. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.
#Су-25
#обзор
#оружие
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Блогер Тихомиров пообещал изобильный грибной сезон в столичном регионе
17 июля 2023, 18:12

Фото: istockphoto / PIKSEL

В этом году в столичном регионе ожидается изобильный грибной сезон.
Автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров в беседе с Москвой 24 сообщил, что дождливая и прохладная погода приведет к изобилию грибов в Московском регионе. 

По словам эксперта, самыми плодородными на следующей неделе будут леса к югу и востоку от Москвы.

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#грибы
#чезон
#Москва
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Минздрав РФ поддержал инициативу ограничить продажи препаратов для аборта
17 июля 2023, 18:07

Фото: iStock/Caiaimage/Agnieszka Wozniak

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что продажа препаратов для прерывания беременности должна быть ограничена.
Он выступил с инициативой перевести подобные препараты на учет. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами по итогам заседания президиума фракции «Единая Россия».

Министр пояснил, что в ходе совещания обсуждались демографические вопросы. Мурашко отметил, что в течение этого года, планируется завершить процесс перевода на количественной учет препаратов, предназначенных для прерывания беременности. Он также сообщил, что Минздрав поддерживает инициативу и выступает с одобрением идеи о контроле препаратов, используемых для медикаментозного аборта.

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#Минздрав
#Россия
#аборты
#закон
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В Петербурге завершился ремонт нескольких крупных магистралей
17 июля 2023, 18:02

Фото: istockphoto / RobsonPL

На Пироговской набережной в Петербурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершился ремонт магистрали.
По данным «Петербургского дневника», помимо проезжей части, специалисты обновили тротуары, а также заменили люки ливневой канализации.

Уточняется, что в текущем году, учитывая пожелания петербуржцев, дорожники обновили несколько набережных на правом берегу Невы и вдоль Большой Невки. 

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#Петербург
#магистрали
#ремонт
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Глава Дмитровского округа Поночевный оценил ход строительства в посёлке Некрасовский
17 июля 2023, 17:38

Фото: пресс-служба Дмитровского г. о.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный побывал на стройплощадке в рабочем посёлке Некрасовский. Там возводят многоэтажку с встроенно-пристроенной поликлиникой. Глава муниципалитета вместе с депутатом Госдумы Ириной Родниной поговорили с застройщиком и обсудили планы развития территории посёлка.
«Население нашего округа увеличивается – создаются новые семьи, рождаются дети. Поэтому мы строим всё больше жилья и социальных объектов. Также ведём активную работу по расселению аварийных домов», – рассказал Поночевный. 
Кроме многоэтажки, скоро в Некрасовском появится пристройка к Катуаровской школе на 420 мест. Она будет соединена тёплым переходом с основным зданием. Возведут пристройку на 100 мест и к детсаду «Чебурашка». Идут предпроектные работы по пристройке к борцовскому залу ФОКа. 
 
В рабочем посёлке также активно расселяют признанные аварийными дома. С 2014 года группа компаний «Гефест» сдала 12 многоквартирных домов, что позволило расселить 14 авариных жилых здания. Сейчас идёт строительство 10-го корпуса. После его возведения расселят ещё четыре аварийных дома. 

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#Дмитров
#Илья Поночевный
#строительство
#аварийные дома
#расселение
#Московская область
#Подмосковье
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