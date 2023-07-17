В 2023 году в Химках отремонтируют более 150 подъездов

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
На сегодняшний день в Химках отремонтировано свыше 3100 подъездов при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
«За это время мы выстроили новую систему взаимодействия с химчанами. Вместе с жителями каждого конкретного дома определяем перечень работ, которые в первую очередь должны войти в инвестпрограмму— дорожную карту ремонта. Затем вместе с председателями советов домов и депутатами контролируем ее исполнение», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.На 2023 год запланирован ремонт 150 подъездов, 100 из которых уже почти отремонтировали.
Уникальные парадные появятся в доме №8 на улице Горшина и в доме №14 корпус 1 на улице Германа Титова, они созданы по эксклюзивном проекту с учетом пожеланий жителей. Работы по обновлению закончат к 1 сентября текущего года.
В рамках обновления подъездов специалисты установят новые стеклопакеты, подштукатурят стены, покрасят перила и батареи, где требуется установят новые двери.
В Сходне на улице Вишнёвая дом №10 ремонт уже завершён.
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