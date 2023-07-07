В 2023 году в Подмосковье начали строить 46 социальных объектов

Фото: Главное управление государственного строительного надзора Московской области
Среди строящихся объектов можно выделить 21 школу, из которых одна на 2200 учеников и одна на 1675 учеников. Также, 17 детсадов, 8 поликлиник, в двух из которых будут расположены станции скорой медицинской помощи, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Лидерами среди муниципалитетов по количеству строящихся объектов стали: Ленинский округ, Красногорск, Щелково и Мытищи.
Главное управление государственного строительного надзора Московской области отмечает, что в 2022 году построили 85 социальных объектов.
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