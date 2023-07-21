В 2023 году в Подмосковье откроется множество социальных объектов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о строительстве социально важных объектов инфраструктуры на территории региона в интервью каналу «Россия 24».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил тему строительства социальных объектов в регионе очень важной.
К 1 сентября сдается 23 школы, а каждый год на территории Подмосковья открывается порядка 30 школ и 20-25 детских садов.
Также, на территории Московской области ведется строительство объектов первого звена.
В Московской области целый ряд программ поддержки для привлечения медицинских кадров.
В этом году в Подмосковье трудоустроились почти 50 «земских врачей» и «земских фельдшеров».
В Подмосковье вручили свидетельства на «Соципотеку» еще 35 врачам.
«Мы все прекрасно понимаем, что Подмосковье растет — это видно невооруженным глазом. Очень важна сбалансированность социальной инфраструктуры», — сказал Андрей Воробьёв в интервью каналу «Россия 24».
Также, на территории Московской области ведется строительство объектов первого звена.
«Мы строим поликлиники. В одном из микрорайонов Домодедово я сегодня посетил поликлинику. Главный запрос от жителей — это наличие врачей общей практики и узких специалистов. Это самый сложный вызов. врачей е хватает, поэтому у нас в Подмосковье действует большая программа, которая предполагает привлечение врачей», — дополнил губернатор в интервью каналу «Россия 24».Врач, приехавший в Подмосковье получает большой социальный пакет: дополнительные выплаты, компенсация аренды жилья, возможность получения жилищного сертификата, получить бесплатный участок земли и другое.
«Мы хотим сделать комплексную услугу: врачу давать не только участок земли, но и снять головную боль по строительству. Это будет комплексная услуга под строительство дома в ипотеку. Ипотека на ИЖС уже работает и это позволяет нам оказывать ещё большее внимание врачам», — рассказал Андрей Воробьёв.Читайте также:
В Московской области целый ряд программ поддержки для привлечения медицинских кадров.
В этом году в Подмосковье трудоустроились почти 50 «земских врачей» и «земских фельдшеров».
В Подмосковье вручили свидетельства на «Соципотеку» еще 35 врачам.
Алиса Сергиенко