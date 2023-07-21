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В 2023 году в Подмосковье откроется множество социальных объектов

21 июля 2023, 13:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о строительстве социально важных объектов инфраструктуры на территории региона в интервью каналу «Россия 24».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил тему строительства социальных объектов в регионе очень важной.
«Мы все прекрасно понимаем, что Подмосковье растет — это видно невооруженным глазом. Очень важна сбалансированность социальной инфраструктуры», — сказал Андрей Воробьёв в интервью каналу «Россия 24».

К 1 сентября сдается 23 школы, а каждый год на территории Подмосковья открывается порядка 30 школ и 20-25 детских садов.

Также, на территории Московской области ведется строительство объектов первого звена.
«Мы строим поликлиники. В одном из микрорайонов Домодедово я сегодня посетил поликлинику. Главный запрос от жителей — это наличие врачей общей практики и узких специалистов. Это самый сложный вызов. врачей е хватает, поэтому у нас в Подмосковье действует большая программа, которая предполагает привлечение врачей», — дополнил губернатор в интервью каналу «Россия 24».
Врач, приехавший в Подмосковье получает большой социальный пакет: дополнительные выплаты, компенсация аренды жилья, возможность получения жилищного сертификата, получить бесплатный участок земли и другое.
«Мы хотим сделать комплексную услугу: врачу давать не только участок земли, но и снять головную боль по строительству. Это будет комплексная услуга под строительство дома в ипотеку. Ипотека на ИЖС уже работает и это позволяет нам оказывать ещё большее внимание врачам», — рассказал Андрей Воробьёв.
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В Московской области целый ряд программ поддержки для привлечения медицинских кадров.

В этом году в Подмосковье трудоустроились почти 50 «земских врачей» и «земских фельдшеров».

В Подмосковье вручили свидетельства на «Соципотеку» еще 35 врачам.
#Андрей Воробьев
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#губернатор Подмосковья
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#благоустройство
#здравоохранение
#меры поддержки
#строительство
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Московская область дополнительно получит 1,4 млрд рублей на расселение аварийного жилья
21 июля 2023, 14:09

Фото: Istockphoto / goncharovaia

Российское правительство дополнительно выделит более 1,4 млрд рублей на сокращение количества аварийного жилья. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.
По словам главы кабмина, это позволит обновить около 18 ты кв м жилья. Жители смогут быстрее переехать в комфортные и безопасные квартиры.
 
Также председатель правительства напомнил о продолжении работы по ускоренному расселению людей из жилья, ставшего непригодным до 1 января 2017 года. 
«На шестилетнюю программу из федерального бюджета запланировали выделение более 430 млрд рублей. До конца года благодаря системе опережающего финансирования пришедшие в негодность строения будут досрочно заменены на новые в более чем в половине российских регионов», – сказал Мишустин. 
Эту работу, по его словам, планируется завершить в будущем году. 
 
Одновременно продолжается реализация новой программы по переселению из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017-го.  

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#жильё
#аварийное жильё
#переселение
#Михаил Мишустин
#Московская область
#Подмосковье
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Подмосковные больницы продолжают оснащать новым тяжелым медоборудованием
21 июля 2023, 13:40

Фото: istockphoto / Photo_Concepts

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал об оснащении подмосковных медицинских учреждений современным тяжелым оборудованием в интервью каналу «Россия 24».
В Московской области продолжается работа по оснащению больниц, поликлиник и амбулаторий современной медицинской техникой, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«В 2024 году мы окончательно попрощаемся с аналоговым оборудованием, которое безнадежно устарело. Это была масштабная программа, которую мы реализовывали порядка четырех лет и благополучно её завершаем», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в интервью каналу «Россия 24».
Преимущество цифрового оборудования  в возможности отправки снимков в центры дистанционной расшифровки. Это позволяет оперативно получать «второе мнение» квалифицированных специалистов. Сейчас в Подмосковье пять таких центров: в МОНИКИ, Домодедове, Одинцове, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве. Сокращается время проведения обследования.

Андрей Воробьев отметил, что большая часть оборудования отечественного производства. От врачей жалоб не поступало. 

Медицинская техника закупается по национальному проекту «Здравоохранение».

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#Андрей Воробьев
#губернатор
#губернатор Подмосковья
#интервью
#здравоохранение
#оборудование
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Депутат Гурулев высказался о второй волне мобилизации в России
21 июля 2023, 13:12

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Депутат Госдумы, член думского комитета по обороне Андрей Гурулев сообщил, что в ближайшей перспективе планов на мобилизацию нет.
По словам Андрея Гурулева, в дополнительном наборе нет нужды.
 
«Мы 150 тысяч набрали контрактников и дальше набираем, не считая тех, кого мобилизовали»,- рассказал Гурулев «Осторожно, новости».
«Поэтому сегодня, в этом году уж точно, никакой мобилизации не планируется», - пообещал депутат.
Ранее сообщалось, что призывной возраст для срочной службы составит от 18 до 30 лет. При этом во время осеннего призыва будут действовать прошлые нормы, новые же начнут действовать во время весеннего призыва 2024 года.

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#мобилизация
#призыв
#срочники
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Синоптик Точенова рассказала о погоде в Москве на выходных
21 июля 2023, 13:06

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Метеоролог Надежда Точенова сообщила, что в предстоящие выходные в Москве ожидается теплая погода с небольшими осадками. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Точенова утверждает, что температура воздуха, по сравнению с пятницей, 21 июля, поднимется на несколько градусов.

Она также отметила, что в субботу ожидается переменная облачность. Ночная температура воздуха составит плюс 15–17 градусов, а днем температура поднимется до плюс 22–25 градусов.

В воскресенье в столице и Подмосковье ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди.

«Ночью потеплеет до плюс 17–19 градусов. А днем температура воздуха поднимется до плюс 22 градусов, однако будет ощущаться как плюс 18–19 градусов», — цитирует Точенову «Вечерняя Москва».

Синоптик добавила, что в понедельник дожди продолжатся и погода начнет ухудшаться.

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#погода
#выходные
#Подмосковье
#Москва
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Губернатор Подмосковья рассказал о благоустройстве парков в регионе
21 июля 2023, 12:55

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о программах по благоустройству зеленых зон на территории региона.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о программах по благоустройству парков в муниципалитетах региона в интервью каналу «Россия 24».

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может быть в лесу, где, соблюдая все экологические требования, делаем всё необходимо. Где-то реновируем заброшенные территории. нам важно строить то, что жители ожидают от нас», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в интервью каналу «Россия 24».
На сегодняшний день в Подмосковье 184 парка.

Программу благоустройства парков в лесных массивах поддержал президент России Владимир Путин. 
«Сейчас мы имеем возможность делать парки в лесах, их благоустраивать. Это принципиально важно для Подмосковья, где 43% территории находится под лесом. Очень важно, чтобы там было чисто, безопасно, чтобы лес мог быть доступен для наших жителей», — дополнил губернатор Подмосковья.
В каждом подмосковном парке установлены QR-коды, перейдя по которым, можно высказать свои пожелания, чего не хватает в парках. Высказать пожелание о дополнительной лавочке, фонтане или ресторане можно, перейдя по QR-коды и написав в чат-бот.
«Находимся в режиме постоянного диалога — это ключевое. Когда мы слышим друг друга, то эти изменения мы можем обеспечивать своевременно, а это приносит удовольствие и радость часто», — дополнил Андрей Воробьёв.
Губернатор региона также отметил, что главы муниципалитетов, директора парков вовлечены в работу по получению обратной связи от жителей. 

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В Домодедове по просьбам жителей благоустроят лесопарк Гальчино.

В Люберцах при участии жителей стартовало благоустройство Томилинского лесопарка.
#Андрей Воробьев
#губернатор
#губернатор Подмосковья
#интервью
#благоустройство
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Андрей Воробьев рассказал об открытии парка в Домодедово
21 июля 2023, 12:48

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В рамках рабочей поездки в Домодедово губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил готовность нового Домодедовского парка к открытию.
В рамках рабочей поездки в Домодедово губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил готовность нового Домодедовского парка к открытию и рассказал о благоустройстве округа в интервью каналу «Россия 24».

«Для нас эта программа очень важная, потому что самую высокую оценку жители Подмосковья дают благоустройству парков. Всё это очень востребовано. У нас создано целое министерство, но главное это результаты этого министерства. Каждый год мы открываем по 10-12 парков. Это большие территории от 30 до 180 га», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в интервью каналу «Россия 24».
В новых подмосковных парках открывается много мест для открытия малого бизнеса и услуг: рестораны, кафе, тренеры, прокат и другое. 

Андрей Воробьёв отметил, что на открытии парка ожидается очень много народу. 

Концепция нового парка связана с небом, с полетами, самолетами.
«Домодедово авиационный район. Много жителей работают в Домодедово, кто-то пилот, кто-то работает в сфере обслуживания, поэтому парк ориентирован на полётную тематику», — сказал Андрей Воробьёв в интервью каналу «Россия 24».
В парке обустроили детские и спортивные площадки, площадки для тенниса, волейбола и баскетбола, также в парке появилось множество зон отдыха.

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В Домодедове по просьбам жителей благоустроят лесопарк Гальчино.

В поликлинике мкр. Южный округа Домодедово установят новый аппарат МРТ.

В Люберцах при участии жителей стартовало благоустройство Томилинского лесопарка.
#Андрей Воробьев
#губернатор
#губернатор Подмосковья
#интервью
#благоустройство
#Домодедово
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В Молдавии врач выразил желание расстрелять русскую пациентку
В Молдавии врач отказался лечить русскую пациентку
21 июля 2023, 12:43

Фото: iStock/Iuri Gagarin

В Молдавии врач пригрозил расстрелять русскую пациентку из автомата Калашникова и отказал ей в лечении. Видео инцидента опубликовал Sputnik Ближнее зарубежье.
«Мне хочется вытащить "Калашников" и расстрелять вас, поскольку вы для меня враги сразу», — заявил врач русской пациентке.

Он добавил, что русские, которые родились в Молдавии, также являются врагами и отказал женщине в оказании медицинских услуг.

При этом руководство республиканской клинической больницы Молдовы осудило поведение врача и извинилась за него, пообещав провести проверку.

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#Молдавия
#врач
#русофобия
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США поддержат журналистские расследования в Грузии посредством программы грантов
21 июля 2023, 12:14

Фото: iStock/Jon Rehg

Отдел общественной дипломатии посольства США в Тбилиси объявил открытый конкурс в поддержку журналистских расследований, которые будут профинансированы. Это делается для расширения возможностей региональных и онлайн-СМИ. Об этом пишет RT.
В документе сообщается, что цель программы заключается в расширении возможностей региональных и онлайн-СМИ с помощью «разработки контента и производства серии сюжетов-расследований». 

Госдеп США намерен предоставить гранты в размере до семидесяти тысяч долларов каждый на создание материалов, которые будут представлять большой интерес для общественности.

По данным американского посольства в журналистских расследованиях могут быть освещены в том числе «дезинформация / фейковые новости, которые представляют угрозу для демократии и прав человека», а также «изъяны в отношениях между правительством и СМИ».

Уточняется, что программа может начать свою реализацию в октябре 2023 года. Её задачи должны быть выполнены в течение полутора лет.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT отметил, что такие программы направлены, в частности, на создание антироссийских настроений в обществе и продвижение интересов Запада.

«США никогда не стеснялись напрямую заниматься фактическим подкупом журналистского сообщества на постсоветском пространстве», — заявил политолог.

Как считает эксперт, США обеспокоены тем, что Грузия оказывает сопротивление настойчивым требованиям Украины оказать поддержку её вооружённым формированиям.


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#США
#СМИ
#Грузия
#грант
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В России приняли закон о единой ставке НДФЛ для тех, кто работает из-за границы
21 июля 2023, 11:58

Фото:istockphoto/anyaberkut

Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон о единой ставке налога на доходы физических лиц для сотрудников отечественных организаций, которые работают из-за границы.
Документ определил порядок налогообложения доходов фрилансеров и удаленных сотрудников, пишет РИА Новости. Ставка НДФЛ для сотрудников, которые зарабатывают менее 5 млн рублей в год, составит 13%. Для тех, чьи доходы выше этого показателя, ставка достигнет 15%.
 
Для штатных сотрудников закон вступит в силу с 2024 года, фрилансеров изменения коснутся в 2025 года.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сказал, что программа по возвращению IТ-специалистов в страну не потребовалась

По словам Максута Шадаева, отдельной программы, чтобы вернуть в Россию айтишников, не потребовалось: специалисты возвращаются сами. Об этом глава Минцифры рассказал на форуме «CNews кейсы». «Известия» пишут, что тренд на возвращение специалистов подтвердили в российских компаниях.

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