​​​​​В 2023 году ВМФ пополнят 30 кораблей, заявил Путин

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия последовательно наращивает мощь своего флота. Об этом он сообщил на параде в честь Дня ВМФ.
По словам главы государства, только в 2023 году состав ВМФ пополняют 30 кораблей разных классов.
Ранее Президент РФ Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России. На данный момент он находится в Петропавловской крепости. Отмечается, что в этот день в параде в честь Дня ВМФ примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок и около трех тысяч военных.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства примет участие в параде в честь Дня ВМФ в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств. По словам Пескова, 30 июля президент России примет участие в Главном военно-морском параде — и в Финском заливе, на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы.
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Ранее Президент РФ Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России. На данный момент он находится в Петропавловской крепости. Отмечается, что в этот день в параде в честь Дня ВМФ примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок и около трех тысяч военных.
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Екатерина Коршунова