В 2024 году маткапитал на первого ребенка составит 631 тысячу рублей

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В 2024 году размер материнского капитала после индексации составит 631 тысячу рублей на первого ребенка, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время заседания программной комиссии «Единой России».
«Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%. И сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 тысячу рублей, на второго ребенка - около 834 тысяч рублей, если семья не получала сертификат на первого малыша», - прокомментировал ситуацию Котяков.
По его словам, предположительно, в следующем году материнский капитал получат более миллиона семей.
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