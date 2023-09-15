В 215 подмосковных школах запустили акцию по сдаче тары в ЭКОпунктах в обмен на подарки

Фото: МинЖКХ МО
В 215 школах Подмосковья стартовала акция «Экоперемена: сдавай тару за награду». Об этом сообщили в пресс-службе Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Акция проводится на территории Подмосковья при поддержке Российского экологического оператора и производителя ЭКОпунктов «РТ-Инвест».
Собранный пластик отправят на переработку для очистки и дробления. На перерабатывающих предприятиях вторсырьё используют для создания экологичной ПЭТ-гранулы или ПЭТ-флекса. Из этого материала производители питьевой воды, молока, соков и других напитков смогут выпускать новые бутылки. Из собранных алюминиевых банок также будет произведена тара для напитков.
Чтобы принять участие в бонусной программе, нужно сдать пластиковую и алюминиевую тару в фандомат, получить чек и зарегистрировать его в личном кабинете на сайте акции. Там же можно выбрать понравившиеся вознаграждения и узнать условия их получения.
Акция продлится с 15 сентября по 31 октября. Подведение итогов и награждение победителей состоятся в ноябре.
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«Наша задача – показать, как внести вклад в защиту природы и формирование экономики замкнутого цикла. Например, сдать бутылку в ЭКОпункт, а не выбросить в ведро, – уже небольшой шаг в этом направлении. В сентябре – октябре мы проводим акцию в 215 подмосковных школах, где будут принимать тару за бонусы. Цель – популяризация модели культуры осознанного потребления и раздельного накопления отходов», – рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.
«За сданную тару можно получить не только ценные призы, но и баллы, которыми можно оплатить подписку на онлайн-кинотеатр, покупку книг и продуктов», – сообщил гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.Самых активных наградят смартфонами, умными часами, планшетами и сертификатами на покупки в онлайн-маркете. Одна бутылка оценивается в 5 баллов, банка – в 10.
Чтобы принять участие в бонусной программе, нужно сдать пластиковую и алюминиевую тару в фандомат, получить чек и зарегистрировать его в личном кабинете на сайте акции. Там же можно выбрать понравившиеся вознаграждения и узнать условия их получения.
Акция продлится с 15 сентября по 31 октября. Подведение итогов и награждение победителей состоятся в ноябре.
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Лора Луганская