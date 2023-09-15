В 30 парках Подмосковья завершился проект «Общественный огород»

Фото: Минкульт МО
В Московской области завершился проект «Общественный огород», в рамках которого посетители подмосковных парков могли вырастить зелень, овощи, ягоды и цветы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерство культуры и туризма Подмосковья.
Участники проекта изучили природоведение вместе с детьми, обменялись опытом с единомышленниками и собрали урожай.
«Общественный огород» – уникальный проект, позволяющий создать собственный мини-огород в 30 парках Подмосковья. Сбор урожая начался с середины августа.
Так, в Парке культуры и отдыха в Павлово-Посадском городском округе выросли кабачки, несколько килограммов огурцов, дыни, арбуз, подсолнечник, фасоль, морковь и многое другое. После подведения результатов прошёл кулинарный мастер-класс. Гости парка попробовали оладьи из кабачков, котлеты из капусты, моркови и фруктовые пироги.
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Лора Луганская