В 59 российских регионах обнаружили опасные лифты

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В 59 регионах России старые лифты представляют опасность для жизни и здоровья людей.
По данным ведомства, лифты в 59 регионах не включены в местные программы обновления. В стране более 47 тысяч проблемных лифтов, у которых истекает срок службы. После проверок с 2021 года количество подъёмников, которые требуют замены, снизилось на 10 тысяч.
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