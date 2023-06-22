В 8 округах восстановили работы светофорных объектов

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Специалисты дорожной службы Подмосковья проводят работы по ремонту и подключения питания светофорных объектов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ремонтные работы проводились на территории 8 городских округов.
Светофоры необходимы для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы и является одним из неотъемлемых инфраструктурных элементов.
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