В 890 школах Подмосковья приступят к работе советники по воспитанию

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В новом учебном году работу в 890 подмосковных школах начнут советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщается на сайте регионального парламента.
Ставка советника была введена в регионе в прошлом году, а Мособлдума приняла закон, устанавливающий нормы по оплате деятельности советников.
Основные задачи советников – формирование у школьников уважительного отношения к взрослым и окружающим, прививание правильных моральных ценностей.
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«С 1 сентября советники по воспитанию будут работать в 890 школах и в 52 учреждениях среднего профессионального образования региона. Важно, что он не является школьным психологом. Его работа – вовлечение детей в различные активности, мероприятия по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию. При этом внеурочная деятельность должна быть организована в интересных для ребят форматах», – подчеркнул Брынцалов.
«При этом он должен говорить с ребятами на одном языке и быть готовым разъяснить самые разные темы – от взаимоотношений со сверстниками до политической обстановки в стране и мире. Он должен быть наставником, старшим другом», – отметил спикер Мособлдумы.Брынцалов добавил, что при этом воспитание призвано формировать у учащихся патриотические чувства, гражданскую ответственность и уважение к памяти защитников Отечества.
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Лора Луганская