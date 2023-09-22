В 9 округах Подмосковья проведён ямочный ремонт

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Работы по устранению дефектов дорожного покрытия уже завершены в округах: Истра, Можайск, Егорьевск, Домодедово, Кашира, Мытищи, Волоколамск, Дмитров и Раменское, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Сотрудники дорожной службы в регулярном порядке проводят осмотры дорог на случай выявления дефектов и оперативно устраняют их.
В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.
Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
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