Радио1
Главная / Новости / Общество/ В аэропортах Внуково и Домодедово вводили ограничения на прилет и вылет бортов

В аэропортах Внуково и Домодедово вводили ограничения на прилет и вылет бортов

12 ноября 2023, 09:54
Фото: istockphoto/Sitikka

Фото: istockphoto/Sitikka

Накануне вечером в аэропортах Внуково и Домодедово вводились временные ограничения на прилет и вылет самолётов. В настоящее время обе воздушные гавани работают в штатном режиме.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Внуково, ограничения на прилёт и выпуск воздушных судов действовали с 22:07 до 22:20. В Домодедово аналогичные меры были приняты с 22:07 до 22:20. После указанного времени все ограничения были сняты. Работники аэропорта уточнили, что такие действия были предприняты по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в аэропортах города Москвы, передает ТАСС.

По информации онлайн-табло, в Домодедово был задержан один рейс. Прилёт еще четырёх самолётов был отложен. Несколько рейсов, уже вошедших в воздушное пространство Москвы, находились в зоне ожидания.

Читайте также:

Аэропорт «Внуково» вводил временные ограничения на полеты

Женщину с билетом не посадили в самолёт «Уральских авиалиний» из-за нехватки мест

Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отменённого рейса Turkish Airlines
#домодедово
#внуково
#онлайн
#ограничения
#меры
#работники
#самолет
#аэропорт
Читайте нас в
Корабли ВМФ РФ впервые за полвека зашли в порт Бангладеш
12 ноября 2023, 10:44

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Российские кораблик впервые за полвека вошли в порт Бангладеша. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в крупнейшем в стране порту Читтагонг пришвартовались два больших противолодочных корабля Тихоокеанского флота России «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев», а также танкер «Печенга».

Российский посол в Бангладеш Александр Мантыцкий сообщил, что это знаменательное событие, поскольку последний раз российские корабли заходили в порт государства 50 лет назад. Это произошло в рамках малоизвестной операции, целью которой была расчистка и разминирование Читтагонга. 

Также посол сообщил, что в 1971 году, когда Бангладеш получил независимость, лишь Советский Союз согласился оказать помощь в разминировании порта. В результате работы советских моряков, порт вновь стал доступен для судов со всего мира. 

Читайте также:

У берегов Сахалина подал сигнал бедствия российский корабль «Виктория»

30 октября – День основания Российского военно-морского флота: как отмечают

В Британии обеспокоены неожиданной внутренней угрозой
#корабль
#вмф
#россия
#посол
Читайте нас в
Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидается дождь и до +7 градусов
12 ноября 2023, 10:26

Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский

В Москве в воскресенье ожидается дождь, температура воздуха достигнет +7 градусов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Отмечается, что погода в выходной будет формироваться в результате прохождения тёплого атмосферного фронта, который связан с атлантическим циклоном.

В столице в воскресенье ожидается облачность, временами дождь. Температура воздуха будет держаться в пределах 5-7 градусов в Москве и 3-8 градусов – в Подмосковье. 

Юго-восточный ветер составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление – 730 миллиметров ртутного столба. 

Тишковец уточнил, что за эти сутки в столичном регионе выпадет 17 миллиметров осадков, что составит 33% от месячной нормы. Также произойдёт резкое падение атмосферного давления до отметки в 727 миллиметров ртутного столба. 

Читайте также:

Синоптик Вильфанд предупредил об экстремальной зиме

Россиянам раскрыли, как победить аллергию на холод

Copernicus: Октябрь-2023 стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений
#москва
#погода
#синоптики
#подмосковье
#дождь
Читайте нас в
Губернатор МО Воробьёв рассказал о работе подмосковных парков
12 ноября 2023, 08:30

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В Подмосковье продолжается реконструкция парков и скверов, а те локации, где она уже завершена, бьют все рекорды посещаемости. О том, чем гостей и туристов привлекают парки Подмосковья, кроме природных красот, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Глава региона привел в пример Одинцовский парк, где теперь обустроена отличная спортивная инфраструктура. Там распределены потоки людей в соответствие с их интересами. Комфортные и удобные зоны отдыха, спортивные площадки, беговые дорожки, в целом благоустроенное пространство парка привлекают любители спорта не только из Одинцова, но и из других подмосковных округов.

Андрей Воробьёв, рассказывая о парке имени Ларисы Лазутиной, отметил, что туда любят ездить профессиональные спортсмены, те, кто может себе позволить регулярные физические нагрузки. Представители спортивного сообщества, которое там сложилось, подняли тему автомобильных парковок, которых при возросшем потоке посетителей явно не хватает. Губернатор сообщил, что этот вопрос уже решается.



Наряду с реконструкцией парков, которые жителям региона уже давно известны, обустраиваются и новые локации. Так, в следующем году планируется открыть десять новых зон отдыха в лесных массивах Московской области. Воробьёв отметил, что если раньше в таких местах можно было отдохнуть «дикарём», да и сами места отдыха выглядели диковатыми и запущенными, то сейчас там обустроены удобные дорожки, скамейки для отдыха, в целях безопасности парковые зоны оборудуются камерами видеонаблюдения. Глава региона также сообщил, что прежде чем реконструировать действующий парк или создавать новый, власти Подмосковья проводят всеобщее обсуждение, чтобы жители области могли вносить свои предложения и пожелания.

Число парков в Подмосковье за последние годы увеличилось вдвое, теперь их 192. А количество посетителей загородных зон отдыха возросло в шесть раз. Особенно любят жители Москвы и Подмосковья выезжать в парки зимой. Андрей Воробьёв рассказал, что прямо в парках устраиваются новогодние представления около живых украшенных ёлок. Администрация области сотрудничает с театрами, которые дают выездные спектакли. Приезжают на загородные катки олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Илья Авербух, на подмосковном льду дают мастер-классы и проводят автограф-сессии великие хоккеисты прошлых лет. Все это делает зоны отдыха за городом еще привлекательнее.

Читайте также:

Андрей Воробьев встретился с главой Дмитровского городского округа

Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о стенде региона на форуме «Россия»

Воробьёв о выставке «Россия»: «Очень хотели передать колорит Московской области»
#подмосковье
#губернатор
#парки
#инфраструктура
#спортсмены
#жители
#администрация
#площадки
Читайте нас в
Врач назвал способы пережить магнитную бурю
Врач Лапа: чтобы пережить магнитную бурю, нужно контролировать давление
12 ноября 2023, 06:27

Фото: iStock/magann

Врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что люди, страдающие сосудистыми проблемами, могут чувствовать себя хуже во время магнитных бурь. Об этом она рассказала в интервью RT.
Врач предложила несколько способов справиться с воздействием магнитных бурь. По её словам, ключевое значение имеет соблюдение рекомендаций врача.

«В этот период важно контролировать давление, уровень кислорода в крови, а также своё общее самочувствие», — подчеркнула она.
Лапа пояснила, что сосуды могут подвергаться воздействию магнитных бурь, вызывая их неконтролируемое сужение и расширение. Врач призвала следить за своим здоровьем, уделять больше внимания отдыху, избегать лишних нагрузок, поддерживать здоровое питание, проводить время на свежем воздухе и способствовать разжижению крови.

Читайте также:

6 тысяч обследований МРТ провели в Волоколамске

Синоптик Ильин спрогнозировал низкое давление в Москве

Доктор Еделев объяснил влияние магнитной бури на плохое самочувствие
#врач
#питание
#сво
Читайте нас в
В России допустили изменение порядка сдачи квартир посуточно
«Известия»: в РФ хотят позволить сдавать квартиры посуточно с разрешения соседей
12 ноября 2023, 03:57

Фото: iStock/Grand Warszawski

В России готовится законопроект, направленный на регулирование сдачи квартир посуточно с учетом возможных неудобств для соседей, сообщает «Известия» со ссылкой на комитет Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
По предложенным изменениям, сдача квартир посуточно будет допускаться только при согласии не менее 75 процентов жильцов многоквартирных домов. Это условие позволит учесть законные интересы соседей и обеспечить соблюдение установленных правил.

Депутаты выражают уверенность, что предложенные изменения помогут поддерживать благоприятные условия для жизни в многоквартирных домах.

Эксперты отмечают, что новый законопроект вероятно не повлияет на мигрантов, поскольку они обычно арендуют жилье на длительные сроки.

Читайте также:

Как спастись от шумных соседей-арендаторов? – советы эксперта по ЖКХ Москвиной

В России значительно подорожала аренда жилья

Инвестор Аверс дала советы по аренде дома на Новый год
#жкх
#изменения
#жильё
#новый год
#советы
#депутаты
#аренда
#эксперты
#законопроект
#дома
Читайте нас в
В Минцифры разъяснили, какие сервисы VPN попадут под блокировку
Минцифры: блокироваться будут лишь конкретные сервисы VPN, представляющие угрозу
12 ноября 2023, 03:41

Фото: iStock/Pinkypills

В России будут подвергаться блокировке определенные VPN-сервисы, которые экспертная комиссия определила как потенциальную угрозу для безопасности интернета, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в ответ на запрос фракции «Новые люди», доступный в распоряжении РИА Новости.
Согласно документу, принятие мер по фильтрации конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика будет осуществляться на основе решений экспертной комиссии, согласно пункту 10 утвержденных правил.

Такие действия рассматриваются в контексте угрозы безопасности функционирования интернета и в соответствии с законом ограничения доступа к информации в сети.

Читайте также:

Хинштейн подчеркнул, что использование VPN в России не запрещено

TikTok не уведомлял Роскомнадзор о возобновлении работы в России

TikTok снова заработал в России
#роскомнадзор
#ограничения
Читайте нас в
Названы шаги для спасения собак от ранней смерти
Кинолог: питание «со стола» и отказ от вакцинации приводят к ранней смерти собак
12 ноября 2023, 03:20

Фото: IStock/WebSubstance

Собаки имеют гораздо более короткую продолжительность жизни по сравнению с людьми, и чтобы неумышленно не сократить ее еще более, владельцам важно уделять внимание правильному питанию, регулярной вакцинации и контролю за активностью своих питомцев, подчеркнул президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в интервью РИА Новости.
Он отметил, что для поддержания здоровья и долгой жизни собаки важны сбалансированное питание, комфортные условия обитания и правильный уход.

Голубев также выразил обеспокоенность действиями некоторых владельцев, которые, не следят за питанием и не заботятся о своих питомцах. Это может привести к преждевременной смерити животного, уверен эксперт.

Читайте также:

«Посыпают ядом»: чем догхантеры травят собак и как защитить питомца

«Вторая тоже больная»: Ветеринар перепутал лапы собаки и сделал ей операцию на здоровой

Почему собака писается при встрече хозяина, и что делать? – советы кинологов
#собаки
#эксперт
#собака
#советы
#питание
#уход
#ветеринар
Читайте нас в
12 ноября — День специалиста по безопасности в России: кого поздравлять
12 ноября 2023, 00:05

Фото: istock/LightFieldStudios

12 ноября ежегодно отмечают праздник те, от чьей работы зависит личная или общественная безопасность. Редакция «Радио 1» расскажет об истории праздника, кого стоит поздравить, и как отмечают торжество.

День специалиста по безопасности: история

 
Первые секьюрити появились еще в древности. Во времена царей и полководцев, блюда или напитки давали попробовать специалистам, которые отвечали за жизнь и здоровье высокопоставленных лиц. Также телохранители обеспечивали безопасность правителей, наследных принцев, жрецов и т.д.

Этот праздник является неофициальным, однако специалисты по безопасности, по сложившейся традиции, отмечают его 12 ноября.
 


День специалиста по безопасности: кого поздравлять


С профессиональным праздником 12 ноября стоит поздравлять тех, кто занимается обеспечением безопасности в различных сферах. Секьюрити банка, телохранители, охранники в магазине, программисты, обеспечивающие информационную безопасность — все они по праву могут принимать поздравления в этот день.



День специалиста по безопасности: традиции праздника


Специалисты по безопасности отмечают праздник в кругу коллег и близких.  
 
12 ноября часто проводятся конкурсы, в которых принимают участие женщины из числа представителей этой профессии. Руководители организаций, в которых трудятся женщины-секьюрити, в этот день особенно трепетно относятся к своим сотрудницам. Им дарят цветы, выражают слова благодарности, поощряют премиями.

Поздравить специалиста по безопасности можно сувенирами, брелоками, настенными календарями, чайными наборами, сладостями и т.д.

Читайте также:

В большинстве российских компаниях есть сотрудники, работающие сверхурочно

10 ноября — Международный день бухгалтерии: как отмечают, традиции

День полиции в России — 10 ноября: история праздника, кого поздравлять
#история
#праздник
#цветы
#безопасность
#традиции
#сотрудники
#профессии
#охрана
Читайте нас в
Чрезвычайное положение объявили в Исландии из-за угрозы извержения вулкана
11 ноября 2023, 17:50

Фото: istockphoto/Petrovich9

В Исландии объявлено чрезвычайное положение после значительного повышения сейсмической подземной активности на юго-западе полуострова Рейкьянес. Специалисты считают, что из-за этого велика вероятность извержения вулкана.
Всего за сутки на территории островного государства зафиксировано 1 400 землетрясений разной продолжительности и магнитуды, сообщает издание The Guardian. Метеорологическое бюро Исландии сообщает, что извержение может начаться через несколько дней. Наиболее сильные подземные толчки ощущались в столице страны Рейкьявике и к северу от поселения Гриндавик. Там магнитуда землетрясения была оценена в 5,2 балла по шкале Рихтера.

В поселении Гриндавик проживает около четырех тысяч человек. У Департамента гражданской защиты и управления в чрезвычайных ситуациях есть план их эвакуации, если природный катаклизм будет угрожать здоровью и жизни людей.

С 2021 года в Исландии произошло три крупных извержения вулканов, но все они наблюдались в отдаленных районах страны, далеко от населенных мест и объектов инфраструктуры.

Читайте также:

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту в 14 километров

На вулкане Эбеко произошел пепловый выброс

В 110 км от Стамбула произошло землетрясение
#страны
#человек
#план
#землетрясения
#эвакуация
Читайте нас в
Достижения.рф