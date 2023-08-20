В аэропортах Внуково и Домодедово задерживают рейсы на вылет и прилет

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В аэропортах «Внуково» и «Домодедово» Москвы наблюдаются задержки вылетающих и прибывающих рейсов, указано в данных сервиса «Яндекс. Расписание».
В аэропорту «Внуково» за аналогичный период времени четыре рейса задержаны на вылет, три рейса задержаны на прилет, и один рейс отменен. Также были изменены терминалы прилета и вылета для нескольких рейсов.
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