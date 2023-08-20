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В аэропортах Внуково и Домодедово задерживают рейсы на вылет и прилет

Яндекс: в аэропортах Внуково и Домодедово задерживают рейсы на вылет и прилет
20 августа 2023, 03:43

Фото: iStock/skyNext

В аэропортах «Внуково» и «Домодедово» Москвы наблюдаются задержки вылетающих и прибывающих рейсов, указано в данных сервиса «Яндекс. Расписание».

По данным на 3:25 ночи, на ближайшие два часа в «Домодедово» три рейса вылетают с задержкой и еще три рейса прибывают с задержкой. Рейс из Сочи был перенаправлен в аэропорт «Шереметьево».

В аэропорту «Внуково» за аналогичный период времени четыре рейса задержаны на вылет, три рейса задержаны на прилет, и один рейс отменен. Также были изменены терминалы прилета и вылета для нескольких рейсов.

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#рейсы
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Известный режиссер Бояков сообщил об учреждении фонда и премии Даши Дугиной
19 августа 2023, 20:18

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Художественный руководитель «Нового театра», создатель фестиваля «Традиция», режиссер Эдуард Бояков сообщил об учреждении Фонда и премии имени Даши Дугиной, передает Царьград.
Бояков отметил, что Дарья Дугина была для него не просто другом, но и соратником. Он также добавил, что сотрудничал с Дугиной во время работы во МХАТ.

«Мы будем продолжать это дело, которое с таким блеском её молодая душа реализовывала», — цитирует Боякова Царьград.

Напомним, 20 августа исполняется год со дня трагической гибели Дугиной.

Ранее Следственный комитет РФ установил личность сотрудника правоохранительных органов, который за деньги собирал информацию о семье погибшей Дарьи Дугиной. Следствию также удалось установить, что мощность взрывного устройства, заложенного под автомобилем Дугиной, соответствовала 500 граммам в тротиловом эквиваленте.

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Ростехнадзор проверит все АЗС в Дагестане после взрыва в Махачкале
19 августа 2023, 20:03

Фото: iStock/WendellandCarolyn

Ростехнадзор проверит все АЗС в Дагестане после взрыва на окраине Махачкалы. Об этом сообщил руководитель ведомства Александр Трембицкий в ходе встречи с главой республики Сергеем Меликовым.
Сообщается, что для расследования причин ЧП создана специальная комиссия, которую возглавил руководитель кавказского управления Ростехнадзора Алан Цалиев.

Напомним, взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник, 14 августа, вечером. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции. Среди погибших было трое детей и 18-летняя беременная девушка на 8 месяце беременности, которая приехала в Дагестан из Москвы навестить родственников.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнование родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при взрыве на АЗС в Дагестане.

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В Рыбинске 10-летний участник «Голос. Дети» Проворов поёт на улице, чтобы помочь другу
19 августа 2023, 19:14

Фото: istockphoto/vejaa

10-летний Мирон Проворов поёт на улице, чтобы собрать деньги своему больному лейкозом другу на лечение в Израиле.
Mash пишет, что Мирон Проворов 2 года назад выступал на Первом канале. Мальчик живёт в Рыбинске, поёт и играет на гитаре.
 
Недавно он узнал, что его друг заболел острым лимфобластным лейкозом. Мирон решил помочь товарищу победить болезнь и пройти лечение в Израиле.
 
Каждый день Мирон выходит на городскую площадь и поёт знаменитые шлягеры. Он верит, что ему удастся собрать деньги на сложное лечение своему другу.

Ранее сообщалось, что врачи НИКИ детства поставили на ноги 10-летнего мальчика, перенесшего лимфобластный лейкоз.

В НИКИ детства поступил пациент, 10-летний мальчик, у которого не получалось самостоятельно ходить, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Врачи выяснили, что мальчику ранее диагностировали лимфобластный лейкоз, но на сегодняшний день у него наблюдалась ремиссия. В ходе обследования, врачи обнаружили у юного пациента вторичную кардиомиопатию, которая приводит к изменению тканей сердца, приводящих к нарушению работы сердечно-сосудистой системы.

Специально для эффективного лечения для юного пациента разработали программу реабилитации. В ней применили методы лечения как кинезиотерапия, массажи, виброплатформа. После прохождения курса реабилитации, врачам удалось добиться восстановления двигательных функций у ребёнка. Пациент уже выписан под наблюдение врачей.

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#дети
#певец
#болезнь
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На борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация
19 августа 2023, 18:45

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

На борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. Об этом сообщает «Роскосмос».
Уточняется,  что специалисты группы управления станцией проводят анализ произошедшего.

Ранее автоматической станции «Луна-25» удалось зафиксировать удар микрометеорита. Прибор ПмЛ (пылевой монитор Луны) зафиксировал удар микрометеорита, который принадлежит, вероятно, метеорному потоку Персеиды.

Напомним, автоматическая станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности, невидимой с Земли. На кадре запечатлен южный полярный кратер Зееман. «Луна-25» осуществляет съемку с помощью телевизионных камер комплекса СТС-Л.

Первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией «Луна-3».

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#станция
#луна
#специалисты
#станции
#удар
#прибор
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Умер старейший актёр Тюменского драмтеатра Рябков
19 августа 2023, 17:58

Фото: iStock/SergeyPankratov

19 августа умер 74-летний советский и российский актер Валерий Рябков.
Пресс-служба Тюменского большого драмтеатра (ТБДТ), в котором Рябков служил почти 50 лет, сообщает, что «театр потерял одного из своих старейших актеров».

Валерий Рябков родился 19 июля 1949 года. В 1974 году поступил на службу в Тюменский областной драмтеатр помощником режиссёра. С 1978 года, окончив Тюменское училище искусств, Валерий Рябков стал актёром театра. В 2024 году артисту должен был отметить юбилей-75 лет, а также 50 лет работы в ТБДТ.

Валерий Рябков был задействован в постановках «Три товарища», «С любимыми не расставайтесь», «Доходное место».

Прощание с актером состоится в ТБДТ. Валерий Рябков будет похоронен на Червишевском кладбище в Тюмени.

Ранее стало известно о смерти Народного артиста России Игоря Ясуловича. 

19 августа стало известно о смерти 81-летнего актёра Игоря Ясуловича, который снимался в картинах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», а также подарил голос королю Гарольду из «Шрека».

Ранее сообщалось, что хирурги дважды прооперировали артиста. Игорь Ясулович чувствовал себя плохо последнее время.

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#театр
#актёр
#артист
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Жена Стрелкова сообщила об ухудшении самочувствия мужа
19 августа 2023, 17:38

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

У бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), который находится в СИЗО, ухудшилось здоровье. Об этом сообщила его жена Мирослава Регинская.
По словам Регинской, у Стрелкова начала отниматься рука, затруднено дыхание, а также обострились хронические заболевания.

Ранее правоохранители задержали Игоря Стрелкова. Само задержание произошло около полудня. В этот момент он находился дома. Стрелкова обвиняют в публичных призывах к экстремизму. По словам адвоката, Стрелков отказался признавать вину в суде.

Напомним, супруга Стрелкова выражала надежду на то, что осужденного переведут под домашний арест. Она также написала письмо ​главе российского государства Владимиру Путину, в котором назвала арест своего мужа необоснованным.

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#задержание
#человек
#дома
#заболевания
#игорь стрелков
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Эксперт Махортов: признание прав собственности в видеоиграх будет революцией
19 августа 2023, 16:58

Фото: iStock/simpson

Главный юрисконсульт в области международного права Научно-технического центра ФГУП «ГРЧЦ» Станислав Махортов заявил, что признание прав собственности на контент в видеоиграх станет революцией в мире. Об этом Махортов сообщил на полях форума «Армия 2023».
Эксперт отметил, что на данный момент людям сложно принять такие моменты. Махортов добавил, что распространение правового статуса на контент в видеоиграх — это сложный юридическо-технический процесс. 

Напомним, ранее холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в Ростех, впервые показал в рамках форума «Армия-2023» новую антиматериальную винтовку «Астарта». «Астарта» по совокупности характеристик — «убийца» известной армейской американской снайперской винтовки Barrett.

Представитель холдинга подчеркнул, что винтовка «Астарта» легче, чем американский аналог, однако не уступает по точности и надежности. Калибр представленной винтовки составляет 12,7 миллиметра.

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#эксперт
#ростех
#армия
#дома
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«Луне-25» удалось зафиксировать удар микрометеорита о поверхность Луны
19 августа 2023, 16:51

Фото: iStock/mikiell

Автоматической станции «Луна-25» удалось зафиксировать удар микрометеорита.
ТАСС, ссылаясь на данные «Роскосмоса», пишет, что прибор ПмЛ (пылевой монитор Луны) зафиксировал удар микрометеорита, который принадлежит, вероятно, метеорному потоку Персеиды.

Ранее автоматическая станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности, невидимой с Земли, фото публикует госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

На кадре запечатлен южный полярный кратер Зееман. «Луна-25» осуществляет съемку с помощью телевизионных камер комплекса СТС-Л.

Первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией «Луна-3».

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#луна
#космос
#новости
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В Ялте умер пёс Мухтар, который 12 лет ждал погибшего хозяина
19 августа 2023, 16:11

Фото: istockphoto/anjajuli

В Ялте скончался 14-летний пёс Мухтар, которого называли «крымским Хатико».
Мухтар 12 лет искал среди прохожих своего погибшего хозяина. Пёс за эти годы стал местной легендой и достопримечательностью. С ним любили фотографироваться туристы.
 
Телеграм-канал «Радиоточка НСН» пишет, что Мухтар любил «подпевать» уличным музыкантам и иногда жил у местного трубача. В один из дней он не захотел подниматься в квартиру, а потом умер.
 
Ялтинская администрации обсуждает вопрос установления памятника Мухтару.
 
К слову, в Японии пёс породы акита-ину с 21 мая 1925 года по 8 марта 1935 года на станции Сибуя верно ждал своего хозяина профессора Хидэсабуро Уэно. Он отправился на работу в университет и умер там от инсульта.
 
Памятник Хатико установили ещё при жизни пса. Но во время Второй мировой войны его переплавили на военные нужды. В 1948 году восстановили. Останки Хатико в виде чучела находятся в Национальном музее науки в Уэно.

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