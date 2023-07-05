В аэропорту Екатеринбурга задержан россиянин по обвинению в госизмене

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Гражданин РФ, обвиняемый в госизмене за финансовую поддержку ВСУ, был задержан при попытке пересечения границы в Екатеринбурге.
По информации портала, мужчина пытался пересечь российскую границу в Екатеринбурге, но был задержан сотрудниками ФСБ по обвинению в госизмене. В настоящее время в отношении гражданина избрана мера пресечения в виде ареста.
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