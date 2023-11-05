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В аэропорту Гамбурга возобновили полёты, но часть рейсов отменена

05 ноября 2023, 21:09
Фото: iStock/skyNext

Фото: iStock/skyNext

В аэропорту Гамбурга возобновлены полёты после закрытия почти на сутки из-за захвата заложницы вооружённым мужчиной. Однако часть рейсов по-прежнему задержаны или отменены, сообщает пресс-служба аэропорта.

Напомним, что в субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт. На взлётно-посадочную полосу на автомобиле заехал вооружённый мужчина, который держал в заложниках свою четырёхлетнюю дочь. Он произвёл несколько выстрелов и бросил два коктейля Молотова на взлётном поле.

После того, как мужчина покинул свой автомобиль и сдался полиции, аэропорт снова был открыт. Однако до конца этого дня некоторые рейсы будут отменены или задержаны.

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#аэропорт
#рейсы
#мужчина
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#заложники
#закрытие
#полиция
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Стали известны подробности возвращения в храм иконы Казанской Божьей матери
Патриарх Кирилл: Выдающийся искусствовед помог вернут в храм Казанский образ
05 ноября 2023, 17:49

Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/РИА Новости/Игорь Палкин

Подлинник иконы Казанской Божьей матери многие годы сберегали благочестивые люди, а в храм она вернулась благодаря выдающемуся искусствоведу. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Предстоятель лично представил православную святыню прихожанам на торжественном богослужении в Успенском соборе Московского Кремля в День народного единства. По его словам, в 1612 году перед этим образом молились ополченцы во главе с Мининым и Пожарским перед сражением с интервентами Лжедмитрия, передает РИА Новости.

Икона оставалась в России, но более 100 лет считалась утраченной, после того, как в 1904 году была похищена из Казанского Богородицкого монастыря. Все эти годы ее сберегали благочестивые и самоотверженные православные люди, а в какой-то момент святыня была принесена в храм благодаря выдающемуся человеку, искусствоведу, который много лет посвятил изучению истории иконописи и сумел установить ее подлинность. Об этом рассказал патриарх перед литургией.

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#храм
#день народного единства
#икона
#люди
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Чемпионка мира по самбо Карина Черевань посетила стенд Подмосковья на ВДНХ
05 ноября 2023, 15:44

Фото: Константин Семенец

Заслуженный мастер спорта, чемпионка мира по самбо, жительница Можайска Карина Черевань посетила стенд Московской области на выставке-форуме «Россия», проходящей на ВДНХ.
Она поделилась с корреспондентом «Радио 1» от экспозиции родного региона и от выставки в целом. Спортсменка сказала, что стенд прекрасный, просто самый лучший, потому что представляет ее родное Подмосковье. Карина Черевань рассказала также, что уже встретила на выставке девушек из Можайска, где она живет, которые также в полном  восторге не только от регионального стенда, но и от всего, увиденного на выставке.



Знаменитая чемпионка также рассказала, что участвовала в викторине, представленной на стенде, и порадовалась тому, что была возможность соревноваться в команде, в отличие от ее родного сугубо индивидуального вида спорта. В заключение Карина Черевань сказала, что будет рекомендовать посетить выставку всем родным и знакомым.

«Впечатления — просто вау!» — не скрывала эмоций спортсменка.

Выставка-форум «Россия» будет проходить на ВДНХ до 12 апреля. Планируется, что 131 представленную там экспозицию смогут увидеть более 20 миллионов человек.

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#подмосковье
#россия
#выставка
#форум
#вднх
#самбо
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На стенде Подмосковья на форуме «Россия» можно почувствовать себя оператором дрона
На стенде Подмосковья на форуме «Россия» гости могут научиться управлять дронами
05 ноября 2023, 14:53

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На стенде Подмосковья, представленном на международной выставке-форуме «Россия», все желающие могут почувствовать себя оператором дрона. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«С помощью профессиональных очков и программы симулятора можно в полной мере ощутить себя оператором дрона, настоящим пилотом. Управление достаточно сложное, но мы даем гостям выставки попробовать свои силы», – рассказал инструктор подмосковной школы пилотирования FPV-дронов Владислав Новиков, который помогает гостям форума в управлении дронами. 
                                                                          Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Также он рассказал, что весной текущего года в Подмосковье были открыты школы для молодежи, где можно научиться управлению дронами. В настоящее время все желающие могут заниматься в этих школах, которые уже открыты в Щёлково, Серпухове, Сергиевом-Посаде, Коломне и парке «Патриот». Он отметил, что планируется открыть ещё восемь таких школ в регионе. 

Гость выставки-форума Антон из Москвы вместе с сыном попробовал управлять дроном. По его словам, это намного интереснее, чем запускать обычный квадрокоптер. Мужчина оценил интерактив на стенде Подмосковья, заявив, что это позволит вовлечь ребёнка в такую творческую активность как сбор дрона и управление им. 

                                                                          Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Также в пресс-службе губернатора отметили, что в понедельник, 6 ноября, на стенде Подмосковья можно будет написать письмо, которое отправят участникам спецоперации на передовую. 

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#подмосковье
#выставка
#форум
#дрон
#гости
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Директор певца SHAMAN объяснил номер с красной кнопкой на концерте
05 ноября 2023, 12:52

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Директор певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Александр Качан объяснил номер с красной кнопкой на концерте. Он рассказал, что это всего лишь концертный трюк, часть сценического шоу.
Во время концерта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, трансляцию которого вел Первый канал, SHAMAN во время исполнения песни «Я русский» нажал на символическую «красную кнопку» на чемоданчике, после чего было запущено пиротехническое шоу, напоминает издание «Подъём». Многие зрители сочли это намёком на ядерный удар, отметив, что звучит и смотрится подобное тревожно и пугающе.

Александр Качан пояснил, что приём с кнопкой использовался певцом ещё в июле, на концерте в Новомосковске Тульской области. Резонанс этот номер вызвал только после показа его в эфире главного российского телеканала. Директор артиста подчеркнул, что использовать сценический реквизит в виде красной кнопки было решено певцом и его командой для усиления эффекта. Артист вовсе не ставил своей задачей кому-то угрожать или пугать, заключил директор SHAMAN.

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#зрители
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#артист
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#певец
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В день открытия выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили более 190 тысяч человек
05 ноября 2023, 11:32

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

4 ноября, в день открытия выставки-форума «Россия», ее посетили почти 200 тысяч человек. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Первые посетители выставки в полном восторге от ее масштабности, организованности и красоты. Гости мероприятия могут во время посещения павильонов российских регионов оказаться внутри действующего вулкана, поговорить с первым российским роботом-андроидом, послушать стихи, которые читает исполнитель в образе Сергея Есенина, полетать на воздушном шаре и даже отправиться в космос, сообщает сайт russia.ru.

Международная выставка-форум «Россия», презентующая главные достижения страны в самых разных отраслях, будет работать в Москве до 12 апреля. В ней участвуют 89 российских регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти и 20 крупнейших компаний. Всего на выставке представлена 131 композиция. Планируется, что до 12 за время работы выставки-форума ее смогут посетить более 20 миллионов человек.

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#россия
#выставка
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#мероприятия
#стихи
#вднх
#москва
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Бобры заблокировали село в Новосибирской области
05 ноября 2023, 10:44

Фото: istockphoto/Vladone

Бобры сильно осложнили жизнь дорожным службам и администрации одного из сел в Новосибирской области. Они утопили экскаватор и оставили населенный пункт без света.
Началось с того, что крупные грызуны построили множество плотин, из-за чего река Грязнушка пробила себе новое русло. Все бы ничего, но вода начала поступать в низины около дороги, угрожая подтопить единственный автомобильный путь, соединяющий село и районный центр. В случае разрушения дорожного полотна населенный пункт был бы полностью отрезан от цивилизации, сообщает телеграм-канал Readovka.

Местные дорожные службы, вооружившись соответствующей спецтехникой, выступили против бобров и начали разрушать плотины, чтобы отвести воду. Но грызуны не собирались сдаваться, и за ночь понастроили новых гидротехнических сооружений. В результате песчаный грунт впитал большое количество воды и буквально засосал в себя дорожные экскаваторы. К тому же, не устояла в размытой почве опора линии электропередачи и два села остались без электричества. Первый раунд явно остался за бобрами.



В итоге грызуны великодушно отступили и каким-то образом вернули реку в прежнее русло. В настоящее время вода отведена, электроснабжение населенных пунктов восстановлено, а опасность блокады села миновала.

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#вода
#дороги
#река
#село
#дорожные службы
#опасность
#бобры
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Мошенник побил рекорд настойчивости, позвонив абоненту 1145 раз за семь минут
05 ноября 2023, 10:23

Фото: istockphoto/napong rattanaraktiya

Самый настойчивый мошенник октября пытался дозвониться абоненту одной из сотовых сетей 1145 раз в течение семи минут. Однако связаться с потенциальной жертвой телефонный аферист так и не смог.
В разговоре с РИА Новости менеджер сотовой компании Петр Алфёров рассказал, что антифрод-система за октябрь позволила защитить от мошеннических звонков более 34 тысяч абонентов. Самая долгая «атака» длилась семь минут, в течение которых номер был набран 1145 раз. Однако мошенник так и не смог связаться с жертвой.

По словам Алфёрова, при мошеннической атаке происходит автоматический дозвон до абонента с перебором подставных номеров телефона. Чаще всего после неудачной попытки связи аферисты переключаются на следующего абонента. Но иногда пытаются пробить защиту бесконечным набором номера. Таким образом они испытывают систему на прочность.

В нормальной ситуации оператор установит первое соединение, а всем остальным уйдет сообщение о занятости абонента. В случае с мошеннической атакой пресекаются все попытки дозвониться, уточнил специалист.

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#компании
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#атака
#телефон
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МЧС России отправило 60 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа
05 ноября 2023, 10:02

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

МЧС России отправит 60 тонн гуманитарного груза в сектор Газа. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что доставка грузов будет осуществляться на двух спецбортах МЧС. 

Россия отправит в сектор Газа продовольствие, средства личной гигиены, матрасы, подушки и иные жизненно необходимые товары.

Уточняется, что два ведомственных самолёта Ил-76 вылетели из международного аэропорта в городе Грозный, а приземлятся в Египте. Переправкой полученной от России гуманитарной помощи будут заниматься представители Египетского общества Красного полумесяца. 

Накануне сообщалось, что Израиль разрешил жителям сектора Газа эвакуироваться с севера анклава на юг. На это было выделено три часа, в течение которых обстрелы были приостановлены. 

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#мчс
#россия
#сектор газа
#жители
#гуманитарная помощь
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Росавиация: Самолету А320 пришлось садиться в поле из-за ошибок экипажа
05 ноября 2023, 08:09

Фото: istockphoto/undefined undefined

Специальная комиссия Росавиации завершила расследование чрезвычайной ситуации, из-за которой самолету А320 «Уральских авиалиний» пришлось совершать экстренную посадку в пшеничном поле. Специалисты определили, что причиной этого стали ошибки экипажа.
Как сообщает сетевое издание AVIA.PRO, пилоты имели возможность посадить авиалайнер в аэропорту Омска, но не сделали этого. Кроме того, неверно был рассчитан остаток топлива, из-за чего было принято ошибочное решение лететь на запасной аэродром Новосибирска. Также в ходе расследования было установлено, что причиной снижения давления в зеленой системе стало нарушение целостности одного из гибких шлангов из-за его износа. Однако после отказа гидросистемы экипаж неправильно определил фактическое положение шасси.

В докладе комиссии отмечается, что, несмотря на допущенные ошибки, экипаж проявил мужество и высокий профессионализм в тот момент, когда ситуацию уже нельзя было исправить. Пилоты правильно определили место для аварийной посадки и выполнили ее, минимизировав риски для пассажиров.

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#пилоты
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