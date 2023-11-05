В аэропорту Гамбурга возобновили полёты, но часть рейсов отменена

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В аэропорту Гамбурга возобновлены полёты после закрытия почти на сутки из-за захвата заложницы вооружённым мужчиной. Однако часть рейсов по-прежнему задержаны или отменены, сообщает пресс-служба аэропорта.
После того, как мужчина покинул свой автомобиль и сдался полиции, аэропорт снова был открыт. Однако до конца этого дня некоторые рейсы будут отменены или задержаны.
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Анастасия Чинкова