В аэропорту Сочи 13 самолетов не смогли приземлиться из-за непогоды

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В сочинском аэропорту организован оперативный штаб для уменьшения влияния непогоды на работу работу наземных служб. Задействован дополнительный персонал, усилены все подразделения. В зонах ожидания для пассажиров выставлены кулеры с водой. Также аэропорт проинформировал авиакомпании о готовности в случае задержки рейсов предоставить пассажирам дополнительные услуги.
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