Зоозащитники рассказали о проблеме брошенных животных после дачного сезона

В преддверии начала учебного года в жилом комплексе «Люберцы» одноименного муниципалитета открыли самый крупный инвестиционный детский сад для 360 малышей.

Здание детского сада состоит из 3 этажей и рассчитано на единовременное пребывание 15 групп малышей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На каждом этаже здания предусмотрено 5 групповых помещений, в которых будут игровые, буфеты, спальни, раздевалки и туалеты.

Застройщиком детского сада выступила Группа «Самолет» в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.

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