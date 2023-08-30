Зоозащитники рассказали о проблеме брошенных животных после дачного сезона

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«В первую очередь мы говорим об ответственности людей. Если службы по бездомным животным возьмутся за это дело, то я думаю, что ситуация изменится. Если говорить о бездомных собаках, то законопроект по регистрации животных, конечно, поможет. Мы, по крайней мере, сможем найти человека, который взял и выбросил животное», — отметила Юлия Рубцова в беседе с «Радио 1».
Директор Альянса защитников животных Московской области добавила, что ситуация по кошкам остается неизвестной, так как обязательную регистрацию кошек еще не ввели.
«Происходит так, что животные в большом количестве остаются на даче после летнего сезона. Люди уезжают домой, а, к примеру, 12 кошек остаются на территории СНТ. Брошенными оказываются и те животные, которые приехали с хозяевами отдыхать. Это бывают и те животные, которые «прибиваются», когда люди приехали на участок на все лето. Его накормили, животное привыкает, а после люди уезжают и бросают животное. При этом об этом животном не сообщают волонтерам», — пояснила Рубцова.
По словам Рубцовой, бывают моменты, когда люди уезжают из СНТ и не сами ищут животным дом, а обращаются к волонтерам с просьбой «пристроить» за них. В таком случае необходимо обращаться к волонтерам минимально за пару дней до отъезда.
«Если животное маленькое, то в быстром порядке ему еще можно найти дом, так как охотнее берут маленьких животных. Шанс составляет 80–90%, что волонтерам удастся животное пристроить. Если это большое животное, к примеру, большая собака, то шансов очень мало, что он попадет в семью сразу. Мы пытаемся договариваться с передержками, приютами для того, чтобы, по крайней мере, животное не осталось в холод на улице. К сожалению, люди не понимают, что, если животное приучено человеком с детства, его кормили и за ним ухаживали, а после решили выбросить его на улицу, то ему будет очень сложно найти пропитание», — рассказала директор Альянса защитников животных
Рубцова подчеркнула, что эта проблема не только сезонная. Обсуждения происходят регулярно. По ее мнению, многие люди не знают, что обратиться к волонтерам с просьбой о помощи для животного — это бесплатно.
«Люди должны понимать, что волонтеры — это крик души, это бесплатно. Обратитесь к ним, чтобы животное не осталось на улице. Это только человеческий вопрос, отношение человека к этой ситуации», — добавила Рубцова.
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