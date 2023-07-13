В Альянсе защитников животных перечислили недостатки проекта о запрете самовыгула собак и котов

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По ее мнению, законодательная инициатива необходима и правильна.
«Я думаю, что принятие такого закона правильно, так и должно быть. Говоря о том, что регионы вправе сами выбирать меры обращения с бездомными животными и решать их судьбу, нужно отметить, что регионы не решают что-то самостоятельно, это будет решать федеральный закон. У нас есть ФЗ и ему нужно подчиняться. На основании закона делать все, что положено. Все прописано, не надо ничего менять», - пояснила Рубцова.На вопрос о том, что делать с безнадзорными животными, она сообщила, что необходимо проводить чипирование.
«Нужно делать чипирование, чтоб понимать, что это чье-то животное. После этого, можно выпустить на самовыгул. Бывают разные ситуации, например, что животное убежало. В таком случае, хозяину необходимо прийти в полицию и рассказать об этом. Животное нужно найти, потому что это считается имуществом. Если угоняют автомобиль, люди же идут писать заявление. Так и с животным. Нужно сообщать, что оно потерялось, убежало. А не так, что выпустил и забыл. Случаев самовыгула достаточно для того, чтобы принять закон»,- подчеркнула Рубцова.Говоря о том, как часто случаи самовыгула животных встречаются в разных регионах России, директор Альянса отметила, что в Москве, как и в других крупных городах, такие случаи встречаются редко, в отличии от частного сектора.
Рассуждая о недоработках в законопроекте, директор Альянса отметила недостаток в реализации идентификации животного.
«Провал только в идентификации животного. Чтобы понимать, что животное действительно чье то, нужно чтобы оно было зарегистрировано. У волонтеров давно есть приборы, которые считывают чипы и можно установить хозяина. Это должно быть в обязательном порядке, как регистрация собственности. В настоящее время этого нет. С 1 сентября вступает закон в силу, но регистрация животных пока добровольна. Однако, я думаю, что мы идем к тому, чтобы сделать это обязанностью граждан, которые заводят животных. Регистрировать животных смогут совершеннолетние. Существует возраст федеральный, с которого наступает ответственность полная, это 18 лет», - сообщила Рубцова.Она также добавила, что будущий закон будет воспитывать ответственность и меньше животных станет теряться.
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