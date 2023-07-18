В Антарктиде «проснулся» айсберг размером с два Петербурга

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Напомним, ранее в Росконгрессе заявили, что питьевая вода в будущем может принести России больше доходов, чем нефть. В ближайшие 25 лет необработанная пресная вода, возможно, станет более важной и прибыльной статьей экспорта.
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