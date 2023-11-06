В Аргентине фанат не смог пережить проигрыш команды «Бока Хуниорс»

Фото: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез
Болельщик «Бока Хуниорс» покончил с собой после поражения команды в Кубке Либертадорес.
Marca пишет, что в субботу «Бока Хуниорс» проиграл «Флуминенсе» из Бразилии (1:2). Матч проходил на «Маракане» в Рио-де-Жанейро.
23-летний полицейский Марсело Моралес из Буэнос-Айреса являлся страстным болельщиком. Накануне матча он предупреждал родных, что покончит с жизнью, если его команда проиграет.
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23-летний полицейский Марсело Моралес из Буэнос-Айреса являлся страстным болельщиком. Накануне матча он предупреждал родных, что покончит с жизнью, если его команда проиграет.
«Когда команда проигрывала, ему было плохо, он становился очень грустным, разбивал вещи, говорил, что «Бока» - величайшая команда. Однако «Бока» - помойка, они убили его. Теперь у меня его нет, и ни один игрок не передал свои соболезнования», - рассказывает мать болельщика.По словам женщины, она не думала, что её сын дойдет до такого. Родители считали, что сын шутит, когда говорит о самоубийстве из-за проигрыша команды.
«Мы думали, что он шутит. Пусть молодые люди одумаются, пусть думают о своей семье», - добавила женщина.Читайте также:
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Мария Фирсова