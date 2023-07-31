В Арктике впервые вырастили арбузы

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Выращивание проходило в специально разработанном фитотехкомплексе, который создавал благоприятную температуру и влажность, а также имитировал солнечный свет. Опыление вручную проводили полярники. Это сложная операция, поскольку необходимо точно повторить движения, производимые насекомыми при естественном опылении.
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