В Армению из Нагорного Карабаха уже переехали 70,5 тысяч человек

С ноября месяца в московской области начнут установку камер на остановках, которые будут фиксировать нарушения правил парковки. В 6 округах на 20 остановочных пунктах планируется организовать контроль правильной парковки. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Первоначально они появятся в Ленинском округе и Одинцове на наиболее запаркованных остановках. Также в жилых комплексах «Пригород Лесное» и «Восточное Бутово» камеры начнут фиксировать нарушения на остановках.



В министерстве призвали владельцев транспортных средств соблюдать правила парковки и уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.



Стоит отметить, что парковаться на автобусных остановках запрещено. Неправильно припаркованные машины мешают движению общественно транспорта. В последствие на дорогах образуются заторы и повышается возможность.



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Мира Полтева