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В Армению из Нагорного Карабаха уже переехали 70,5 тысяч человек, об этом сообщили в правительстве Армении.
По информации из открытых источников, население непризнанной Нагорно-Карабахская республики составляло более 150 тысяч человек, 99,7 процентов из которых – армяне.
При этом, сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что совсем скоро в НКР совсем не останется армян.
Сегодня также стало известно, что азербайджанский суд арестовал бывшего государственного министра Карабаха Рубена Варданяна на четыре месяца. Ему предъявили обвинения в финансировании терроризма, участии в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных по закону, а также незаконном пересечение государственной границы.
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При этом, сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что совсем скоро в НКР совсем не останется армян.
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Евгения Парфентьева