Самые известные нобелевские лауреаты из России и СССР

История появления





Нобелевские лауреаты из России

Нобелевская премия — одна из самых престижных международных наград, присуждаемых в различных областях достижений, таких как физика, химия, медицина, литература и мир. Ежегодно она вручается лицам и организациям, сделавшим выдающийся вклад в науке. 29 июня отмечается днем учреждения Нобелевской премии.История учреждения Нобелевской премии началась с завещания шведского изобретателя и промышленника Альфреда Нобеля, который умер в 1896 году. В своем завещании он выразил желание создать фонд, который будет присуждать премии «тех, кто сделал наибольший и наиболее полезный вклад во благо человечества».Нобелевский фонд создали в 1900 году, и основной задачей стало управление деньгами и организация процесса вручения премий. Первые Нобелевские премии были вручены в 1901 году, с тех пор церемония награждения проходит ежегодно 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.Оригинальное завещание Нобеля предусматривало пять номинаций для премии: физика, химия, медицина, литература и мир. Позже в 1968 году была учреждена Шведская Национальная премия по экономике в память Альфреда Нобеля. Эта премия, хотя и присуждается именно в этой области, не является официальной Нобелевской премией, но ее вручение осуществляется тем же комитетом, что и для других Нобелевских наград. С течением времени Нобелевская премия стала символом выдающихся достижений в различных областях знания. Нобелевскую премию получили больше 30 человек из России, включая период империи и СССР.1.(1849-1936) — один из первых нобелевских лауреатов в истории Премии и первый русский лауреат. Российский физиолог известен своими исследованиями в области пищеварения. Он получил Нобелевскую премию по физиологии или медицине в 1904 году за работу в области условных рефлексов и пищеварительной системы. Павлов в возрасте 69 лет начал посещать для наблюдений и исследований клинику нервных болезней, а в 80 — изучать генетику.2.(1890-1960) — русский поэт и писатель, получивший Нобелевскую премию по литературе в 1958 году за свой роман «Доктор Живаго». Пастернак стал первым русским писателем, удостоенным этой престижной награды, хотя его роман впоследствии был запрещен в СССР.3.(1918-2008) — русский писатель и общественный деятель, известный своими произведениями, посвященными истории и политическим проблемам СССР. В 1970 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за свою литературную деятельность. В частности, за произведение о советской тюремной системе «Архипелаг ГУЛАГ».4.(1921-1989) — российский физик и правозащитник. Он известен своими работами в области ядерной физики, которым он посвятил много лет. Однако в 1960-х годах Сахаров приходит к выводу, что его деятельность аморальна и кощунственна, и решает посвятить себя борьбе за мир, разоружение и справедливое мироустройство. Он получил Нобелевскую премию по миру в 1975 году за «бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми» и за «мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства». Он был защитником прав человека и свободы мысли.5.— создатели лазера, два талантливых физика, получили премию в 1964 году «за фундаментальную работу в области квантовой электроники, которая привела к созданию генераторов и усилителей на основе принципа мазер-лазера». Они разделили награду с американским ученым Чарльзом Х. Таунсом, который работал в той же области.6.(1931-2022) — первый советский президент по-прежнему остается одним из самых противоречивых политиков в России, и многие люди разрываются между обвинением его в распаде СССР или восхвалением его за перестройку и свободу слова. Он был в числе тех, кто несет ответственность за падение Берлинской стены. Он был награжден «за ведущую роль, которую сыграл в радикальных изменениях в отношениях между Востоком и Западом».7.— российский журналист. Премию мира Муратову присудили «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира».8.. В 2022 году одним из трех лауреатов Нобелевской премии мира стала российская правозащитная организация «Мемориал»*.*признана иногентом и ликвидирована в России.