В Атлантическом океане зафиксирована максимальная за 42 года температура

Фото: iStock/cookelma
На поверхности северной части Атлантического океана зафиксирована максимальная за 42 года температура, пишет The Guardian
Максимальная температура за последние 42 года зафиксирована на поверхности северной части Атлантического океана. Об этом пишет The Guardian.
В 1981 году начались спутниковые наблюдения за температурой поверхности океана. В публикации говорится, что с начала марта 2023 года количество температурных аномалий выросло до рекордного уровня.
В июне текущего года температура поверхности моря была на 0,5 C° выше прежних максимальных показателей. Уточняется, что среднесуточная температура поверхности обычно достигает пика к концу лета.
Ранее «Радио 1» писало, что в Великобритании из-за нехватки воды хотят запретить использовать шланги. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
В 1981 году начались спутниковые наблюдения за температурой поверхности океана. В публикации говорится, что с начала марта 2023 года количество температурных аномалий выросло до рекордного уровня.
Ранее «Радио 1» писало, что в Великобритании из-за нехватки воды хотят запретить использовать шланги. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян