В «АвтоВАЗе» раскрыли число произведенных Lada Granta в 2023 году

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
По итогам 2023 года «АвтоВАЗ» планирует произвести на заводе в Тольятти около 200 тысяч автомобилей Lada Granta. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов в рамках своего выступления на People Forum.
Он уточнил, что в нынешнее время конвейеры «АвтоВАЗа» имеют крайне высокую производительность.
При этом в прошлом году компания планировала выпустить в 2023 году 400 тысяч автомобилей Lada. В России Granta стала самой продаваемой моделью.
В октябре стало известно, что продажи «АвтоВАЗа» в России выросли в 1,8 раза по сравнению с сентябрём прошлого года. За сентябрь текущего года было продано 36 231 пассажирских и коммерческих автомобилей производителя. Данный показатель стал лучшим за последние два года.
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«Многие даже не верят, но уровень роботизации и автоматизации на ряде производств, в частности, на сварочной линии нашего флагмана производственной линейки продуктовой, автомобиля Granta - мы в этом году, наверное, выпустим 200 тысяч», - отметил Соколов.
При этом в прошлом году компания планировала выпустить в 2023 году 400 тысяч автомобилей Lada. В России Granta стала самой продаваемой моделью.
В октябре стало известно, что продажи «АвтоВАЗа» в России выросли в 1,8 раза по сравнению с сентябрём прошлого года. За сентябрь текущего года было продано 36 231 пассажирских и коммерческих автомобилей производителя. Данный показатель стал лучшим за последние два года.
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Элина Позднякова