В Азербайджане заявили о возведении ста новых населённых пунктов в Карабахе

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Азербайджан возводит с нуля 100 населённых пунктов, в числе которых девять городов и восемь посёлков на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев в ходе выступления на саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) в Баку.
Глава государства отметил, что бывшие вынужденные переселенцы возвращаются на прежние территории пребывания по программе «Великое возвращение».
По словам Алиева, до конца 2026 года в родные дома на территории Нагорного Карабаха вернутся 140 тысяч переселенцев.
В результате боевых действий, которые тянутся с 1990-х годов, были разрушены пять городов – Агдам, Джебраил, Зангелан, Кубатлы и Физули. С 1993 по 2020 годы эти территории были неподконтрольны Азербайджану.
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По словам Алиева, до конца 2026 года в родные дома на территории Нагорного Карабаха вернутся 140 тысяч переселенцев.
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Анастасия Чинкова